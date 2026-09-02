Gerace, al via FisarmoJerax: domani l’arrivo dell’Ambasciatore della Nigeria per la Santa Sede

Col concerto inaugurale dell’Orchestra, della Banda della Città Metropolitana di Reggio Calabria, istituita dalla Reale Accademia Filarmonica di Gerace – diretta dal M° Liliya Byelyera- prende il via questa serra alle 20,30, nel cortile dell’ex Seminario (Cittadella Vescovile), a Gerace, “FisarmoJerax”, – Global Music Festival – manifestazione d’altissimo spessore artistico che intende celebrare la fisarmonica e gli strumenti a mantice come protagonisti di eccellenza musicale. Un progetto ideato dal talentuoso fisarmonicista geracese M° Antonio Orlando, direttore artistico della manifestazione, noto per essersi esibito in passato- in Italia ed all’estero- con Gruppi musicali famosi anche a livello internazionale.

La Città di Gerace, uno dei Borghi più belli d’Italia, Bandiera arancione del Touring Club Italiano, dal 2 al 6 settembre prossimi si trasformerà, così, in “capitale” della fisarmonica che sarà- fino al 6 settembre prossimo- la protagonista assoluta della manifestazione e darà ampio spazio alle radici storiche dello strumento, all’artigianato della liuteria ed alla spinta propulsiva dell’avanguardia sonora. L’evento rappresenta una qualificata, eccezionale e rara occasione di alta formazione con Master Class e con concerti di alto livello.

L’iniziativa registra infatti la presenza di docenti di fama accademica internazionale, come il Prof. Miljan Bjeletic (Facoltà delle Arti dell’Università di Niš in Serbia), i Maestri Adolfo Zagari (Conservatorio “Cilea” di Reggio Calabria), Mario Romeo (Conservatorio di Catania e Teatro Bellini). Tra i patrocini previsto quello dell’Ensemble delle 100 fisarmoniche” diretto dal Maestro Mario Pitocco. Previsti spazi dedicati alle radici identitarie e alla tradizione popolare con la giornata celebrativa dell’organetto, arricchita dalla presenza di maestri come Nino Minniti, Paolo Messineo e Rocco Franzé, accanto agli artigiani del Made in Italy e della liuteria. Il festival ospiterà inoltre la tappa conclusiva della tournée nazionale e internazionale del Maestro Francesco Giannini e della sua band, offrendo al pubblico un momento di energia popolare.

La rassegna si concluderà nel cortile del seminario medievale con il concerto del Maestro Danilo Di Paolonicola, esperto della fisarmonica diatonica, che suggellerà la conclusione di questo percorso di musica, arte e storia. Tra le tante autorevoli presenze prevista quella dell’Ambasciatore della Repubblica Federale della Nigeria presso la Santa Sede, S.E. Paul Adikwu Oga, nominato una settimana addietro. Dopo l’incontro col Pontefice Leone XIV sarà, quella di Gerace, una delle prime- se non la prima- uscita pubblica del neo Ambasciatore. Il diplomatico sarà ufficialmente ricevuto domani pomeriggio nella sala Consiliare del Municipio, Palazzo “del Tocco-Grimaldi Serra”.

La manifestazione è promossa dall’associazione “Arte e Fede” – La Cittadella di Gerace, diretta da Giuseppe Mantella, e dalla Pro Loco Gerace presieduta da Concettina Macrì, con il patrocinio e la collaborazione dell’Aicotur (Associazione Italiana Comuni Turismo delle Radici), della diocesi di Locri-Gerace, della Cittadella Vescovile di Gerace e del Comune di Gerace, guidato dal sindaco Rudi Lizzi, che garantisce un partenariato istituzionale di collaborazione e di sostegno per l’intera fase di realizzazione dell’iniziativa.