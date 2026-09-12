Gela, incendio doloso nella scuola Luigi Capuana: aule vandalizzate e indagini in corso

Un incendio ha colpito l’istituto scolastico Luigi Capuana di Gela, in provincia di Caltanissetta, dove nella notte si è verificato un episodio che ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale di Gela, il rogo avrebbe avuto natura dolosa: l’incendio, dunque, non sarebbe stato provocato accidentalmente, ma sarebbe stato appiccato volontariamente all’interno della struttura scolastica. La notizia ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, trattandosi di un edificio destinato alla formazione e alla crescita dei giovani del territorio.

Vigili del fuoco e forze dell’ordine sul posto

Dopo la segnalazione dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza degli ambienti interessati dal rogo. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità. Le verifiche sono tuttora in corso e serviranno a chiarire quando sia stato appiccato l’incendio, con quali modalità e chi possa esserne responsabile.

Aule vandalizzate all’interno dell’istituto

Oltre ai danni provocati dalle fiamme, all’interno della scuola Luigi Capuana sono state riscontrate anche alcune aule vandalizzate. Gli investigatori stanno lavorando per stabilire l’entità complessiva dei danni subiti dalla struttura e valutare tutte le conseguenze dell’episodio. Al momento non è ancora disponibile una stima definitiva, mentre proseguono i sopralluoghi tecnici negli spazi coinvolti.