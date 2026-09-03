Gela, arrestato 21enne per spaccio: in casa trovati circa 4 chili di droga

Un 21enne è stato arrestato a Gela dai carabinieri del reparto territoriale con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli effettuati dai militari dell’Arma sul territorio, che hanno portato prima al ritrovamento di alcune dosi di droga e successivamente alla scoperta di un quantitativo molto più rilevante all’interno dell’abitazione del giovane. Sequestrati, infatti, circa 4 chilogrammi di hashish,. Il ritrovamento ha aggravato la posizione del ragazzo, portando all’adozione di un provvedimento cautelare da parte dell’autorità giudiziaria.

Il controllo dei carabinieri e il ritrovamento delle prime dosi di hashish

Secondo quanto ricostruito, il giovane è stato fermato dai militari dell’Arma nel corso di un controllo. Durante l’intervento, i carabinieri hanno trovato in suo possesso 5 dosi di hashish, facendo scattare ulteriori accertamenti. Il ritrovamento delle dosi ha portato i militari ad approfondire la verifica con una perquisizione presso l’abitazione del 21enne. Nel corso dell’attività investigativa sono stati individuati e sequestrati, complessivamente, circa 4 chilogrammi di hashish, una quantità ritenuta significativa nell’ambito delle contestazioni legate alla detenzione ai fini di spaccio.

Arresto convalidato dal Gip di Gela: disposti gli arresti domiciliari

Dopo l’arresto, la posizione dell’indagato è stata esaminata dall’autorità giudiziaria. Il Gip di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica di Gela, ha convalidato il provvedimento adottato nei confronti del giovane. Nei confronti del 21enne indagato per spaccio di sostanze stupefacenti è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il provvedimento rappresenta l’esito della fase iniziale del procedimento, mentre gli accertamenti degli investigatori proseguiranno secondo quanto previsto dalla legge.