Gaza, Trump rivendica il successo: ostaggi liberati, combattimenti e Hamas pronta a deporre le armi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a parlare della situazione in Gaza e rivendica i risultati ottenuti dalla diplomazia americana, elogiando in particolare il lavoro svolto da Steve Witkoff e Jared Kushner. Le dichiarazioni sono arrivate ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, durante uno spostamento del presidente americano. Secondo Trump, gli sforzi dei suoi rappresentanti avrebbero contribuito a raggiungere importanti risultati sul fronte della crisi mediorientale, con particolare riferimento alla liberazione degli ostaggi israeliani e alla riduzione dei combattimenti nella Striscia di Gaza.

Trump: “Witkoff e Kushner hanno fatto un ottimo lavoro”

Il presidente americano ha sottolineato il ruolo dei suoi collaboratori nella gestione dei negoziati e delle trattative legate al conflitto tra Israele e Hamas. Trump ha definito straordinario il lavoro portato avanti da Witkoff e Kushner, indicando nella loro azione diplomatica uno degli elementi centrali degli sviluppi recenti. “Witkoff e Kushner hanno fatto un ottimo lavoro. Guardate Gaza, abbiamo liberato tutti gli ostaggi. La gente lo dimentica, ma lì non ci sono molti combattimenti. Hamas è pronta a deporre le armi. Hanno fatto un lavoro straordinario”.

Le parole del presidente degli Stati Uniti delineano una lettura positiva della situazione nella Striscia, con Trump che sostiene come il livello dello scontro armato sia diminuito rispetto alle fasi più intense della guerra.

Gaza, Trump parla di una possibile svolta con Hamas

Nel suo intervento, Trump ha inoltre affermato che Hamas sarebbe pronta a deporre le armi, prospettando uno scenario di possibile cambiamento nei rapporti tra il gruppo palestinese e gli attori coinvolti nel conflitto. La dichiarazione arriva in un momento in cui la questione della sicurezza nella Striscia di Gaza resta al centro del dibattito internazionale, con la comunità globale impegnata a monitorare gli sviluppi politici e umanitari dell’area. Trump ha quindi ribadito la propria convinzione che il percorso intrapreso possa portare a una nuova fase, evidenziando il ruolo della diplomazia rispetto agli scontri sul terreno.

Il ruolo degli inviati americani nella strategia di Trump

Il presidente americano ha indicato Steve Witkoff e Jared Kushner come figure chiave del processo, attribuendo loro il merito di aver favorito una serie di risultati che Washington considera significativi. Le dichiarazioni di Trump confermano la linea della Casa Bianca, orientata a valorizzare gli accordi diplomatici e le trattative come strumenti per ridurre le tensioni in Medio Oriente e favorire una stabilizzazione della regione.