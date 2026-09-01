“Gatti, cani e topi? Sì, ma anche zecche e pulci”: la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria e la scoperta di una signora

Una situazione di disagio e preoccupazione viene segnalata da alcuni residenti di via Reggio Campi, a Reggio Calabria, dove, secondo quanto denunciato da un cittadino alla redazione di StrettoWeb, la raccolta dei rifiuti sarebbe ferma da circa 15 giorni. Il residente, anche a nome di altri abitanti della zona, ha evidenziato le difficoltà quotidiane legate alla presenza dei rifiuti accumulati e ai possibili rischi igienico-sanitari derivanti dalla situazione, sottolineando come il pagamento regolare della tassa sui rifiuti non trovi, a suo dire, un adeguato riscontro nel servizio ricevuto.

Nel messaggio inviato alla redazione, il cittadino ha raccontato il disagio vissuto dagli abitanti del rione G di via Reggio Campi, chiedendo un intervento per risolvere il problema della mancata raccolta. “Ancora una volta vorrei far presente al Comune che le tasse per i rifiuti li paghiamo puntualmente. Siamo un gruppo di cittadini abitante in Via Reggio Campi Rione G. Segnaliamo ancora una volta che da 15 giorni non viene raccolta la spazzatura. Vorremmo evidenziare che oltre i gatti, i cani, i topi, si stanno evidenziando delle numerose zecche e pulci. Vorrei precisare che la moglie di un abitante, vicino alla spazzatura, raccogliendo le lenzuola appese ha notato 4 zecche attaccate. Abbiamo tutti figli nipoti, Ma veramente siamo da terzo mondo?”.