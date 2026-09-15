Gallo: “da Vinitaly e Scirubetta, a Reggio Calabria raccontiamo le eccellenze calabresi” | INTERVISTA

L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha preso parte al Festival Scirubetta, tenutosi sul lungomare di Reggio Calabria. La manifestazione celebra la maestria dei gelatieri locali, capaci di trasformare le materie prime del territorio e la biodiversità calabrese in prodotti d’eccellenza. Intervistato da Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, Gallo ha dichiarato: “Reggio Calabria è una città importante, la città più popolosa in Calabria, con una provincia che guarda a questa città con grande attenzione. Ed è per questo che noi abbiamo voluto inaugurare questa nuova stagione amministrativa con il Vinitaly and the City Reggio Calabria sul chilometro più bello d’Italia, con un grandissimo successo, tantissime presenze che hanno valorizzato i nostri vini, hanno valorizzato anche attraverso i gal il nostro settore agroalimentare, il nostro food. E poi questa manifestazione che noi sosteniamo, che è organizzata da tanti anni che è una manifestazione identitaria per una Calabria che, nel settore dell’artigianato, in particolare della gelateria è cresciuta tantissimo grazie all’impegno di maestri gelatieri che non sono secondi a nessuno.

Noi questo racconto lo stiamo facendo ogni anno in una delle manifestazioni più importanti del nostro Paese dal punto di vista fieristico che è il SIGEP, dove la nostra Calabria si mostra attraverso la capacità artigianale dei nostri maestri e ne esce sempre più rafforzata, perché questa è una capacità unica, tipica, individuale della nostra regione perché valorizza la straordinaria biodiversità dei nostri prodotti primari“.