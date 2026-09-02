Futuro Nazionale, una donna aderisce al movimento nell’area grecanica | NOME

Futuro Nazionale annuncia una new entry nell’Area Grecanica con l’adesione della dott.ssa Vincenza Marrari, già consigliere comunale di San Lorenzo (RC) ed eletta in quota Fiamma Tricolore. “Marrari rappresenta un ingresso significativo nel percorso territoriale del movimento guidato a livello regionale dal commissario Domenico Furgiuele e a livello nazionale dal segretario Massimiliano Simoni: è infatti la prima donna con una precedente esperienza amministrativa a entrare nel progetto reggino di Futuro Nazionale” si legge nella nota del movimento. “Il suo profilo unisce formazione accademica, esperienza politica e competenze nei settori delle politiche sociali e della sicurezza, elementi che il movimento intende valorizzare nel percorso di costruzione di una nuova classe dirigente sul territorio”.

Il percorso professionale e formativo di Vincenza Marrari è caratterizzato da una preparazione multidisciplinare. Ha conseguito due lauree, una L-39 in Servizio Sociale e una LM-87 in Servizio Sociale e Politiche Sociali, alle quali si aggiungono un Master di I livello in Criminologia applicata per l’investigazione e la sicurezza pubblica e un Master di II livello in Scienze informative per la sicurezza.

Nel corso della sua formazione ha inoltre sviluppato una ricerca dedicata a ‘Ndrangheta e riciclaggio, affiancando all’attività nel sociale l’approfondimento delle tematiche legate alla sicurezza, alla geopolitica e alle dinamiche del territorio. Un ingresso che, secondo Futuro Nazionale, “porta nel progetto una figura capace di coniugare esperienza amministrativa e competenze tecniche su alcuni dei temi considerati prioritari per le comunità locali”.

Accanto al percorso politico e professionale, l’adesione di Vincenza Marrari porta con sé anche “una forte componente personale. L’ex amministratrice ha raccontato pubblicamente la propria battaglia contro la malattia, trasformando una prova difficile in una testimonianza di forza, disciplina e determinazione. Un’esperienza che, secondo quanto dichiarato dalla stessa Marrari, rappresenta anche una motivazione ulteriore per il suo impegno pubblico e politico”.

Ferrara: “Non collezioniamo nomi, valorizziamo competenze”

L’adesione di Marrari si inserisce nel percorso portato avanti da Paolo Ferrara. “Con Vincenza non nasce oggi un rapporto politico. Ci conosciamo da molti anni e ci lega un’intesa costruita sulla collaborazione, sulla stima reciproca e sulla condivisione di tante battaglie. Oggi sono particolarmente felice di ritrovarla al mio fianco in Futuro Nazionale, perché conosco la professionista, l’ex amministratrice e, soprattutto, la straordinaria forza della donna. Due lauree, specializzazioni nel sociale, nella criminologia e nella sicurezza, esperienza amministrativa e conoscenza dell’Area Grecanica: è questo il senso del lavoro che stiamo facendo. Non collezioniamo nomi: aggreghiamo persone, valorizziamo competenze e costruiamo, territorio dopo territorio, la classe dirigente di domani. Con Vincenza vogliamo costruire una cabina di regia per l’Area Grecanica. Essere parte della Città Metropolitana non può essere soltanto una definizione amministrativa: deve significare avere gli stessi diritti, servizi e opportunità anche quando si vive nei territori più periferici. Sanità, sicurezza, mobilità e politiche sociali devono tornare al centro dell’attenzione”.

Marrari: “La mia battaglia parte dalla salute e dalla sicurezza”

La nuova aderente a Futuro Nazionale ha spiegato le motivazioni della propria scelta, indicando nella tutela della salute e nella sicurezza due delle priorità del suo impegno politico. “Ho scelto Futuro Nazionale perché voglio mettere competenze, esperienza e determinazione al servizio di un progetto nel quale credo. Con Paolo Ferrara condivido da molti anni un rapporto di stima, collaborazione e sintonia: oggi quell’intesa diventa ancora più forte attraverso un impegno comune per la nostra terra. La mia battaglia parte dalla salute e dalla sicurezza. Voglio una Calabria nella quale nessuno sia costretto ad andare lontano per curarsi e un’Area Grecanica che non si senta più abbandonata.

La sicurezza è sanitaria, sociale e territoriale: significa garantire alle persone il diritto di vivere dignitosamente nella propria comunità. La vita mi ha insegnato a combattere e a non arrendermi davanti alle difficoltà. Porterò la stessa determinazione in Futuro Nazionale, mettendoci la faccia, le mie competenze e tutta me stessa. Credo nel merito, nella disciplina, nella responsabilità e nella lealtà. La mia forza e le mie competenze al servizio della nostra terra perché voglio contribuire a costruire, non semplicemente assistere”.

L’adesione di Vincenza Marrari arriva in una fase nella quale Futuro Nazionale è impegnato anche nelle imminenti elezioni suppletive di Reggio Calabria con la candidatura di Domenico Giannetta. Il movimento, tuttavia, sottolinea come il percorso organizzativo non sia limitato all’appuntamento elettorale, ma abbia come obiettivo la costruzione di una struttura politica stabile. “Le elezioni sono una tappa, la costruzione della classe dirigente è il progetto”, conclude Ferrara. “Con Furgiuele e Simoni stiamo lavorando per costruire una squadra che sappia affrontare le sfide di oggi e programmare quelle di domani. Vincenza avrà un ruolo importante in questo percorso: insieme vogliamo riportare l’Area Grecanica e le sue comunità al centro. Dal Pilone all’Area Grecanica, le competenze diventano squadra, la squadra diventa territorio”.