“Futuro Nazionale si sgonfia? Fuggi fuggi da tutta Italia”: l’analisi dell’ex delegato del partito di Vannacci

Futuro Nazionale continua a crescere in Parlamento, ma sul territorio emergono nuove tensioni interne. È questo il tema al centro dell’analisi di Giancarlo Talarico, ex delegato nazionale del movimento in Calabria, che interviene dopo gli ultimi ingressi alla Camera e le contestuali fuoriuscite da alcune strutture territoriali. “Da partito del cambiamento a partito dei cambi di casacca? Le fuoriuscite riaccendono il caso interno. E al centro della frattura c’è anche l’ex delegato nazionale per la Calabria Giancarlo Talarico. Futuro Nazionale continua a crescere in Parlamento, ma sul territorio il quadro appare decisamente più complicato. Mentre Roberto Vannacci incassa nuovi ingressi provenienti da altri partiti, l’ultimo è quello del deputato Tommaso Calderone, che porta a nove i deputati di FnV alla Camera, emergono contestualmente nuove tensioni e fuoriuscite dalla struttura territoriale”, scrive Talarico nella sua analisi.

Le uscite dalla Calabria e il caso Talarico

Secondo la ricostruzione dell’ex delegato nazionale, la situazione più delicata riguarderebbe proprio la Calabria, dove nei mesi scorsi si sarebbero registrati diversi abbandoni da parte di iscritti e rappresentanti territoriali. “Il caso più evidente è quello della Calabria, dove già a luglio centinaia di iscritti dei comitati 144 e 1067 di Lamezia Terme avevano annunciato l’uscita dal movimento, contestando le modalità con cui erano state effettuate le nomine territoriali. ANSA dichiara la cifra di circa 600 tesserati, l’uscita del referente del comitato reggino Francesco D’Aleo che porta con se più di 70 tesserati, ora si aggiunge la Sardegna con altri 500 tesserati e tanti altri in tutta Italia”.

Talarico sottolinea in particolare il valore politico delle proprie dimissioni dal movimento, ricordando il ruolo ricoperto nella fase di costruzione territoriale di Futuro Nazionale in Calabria. “A dare lo strappo più significativo è stato quello di Giancarlo Talarico, eletto all’assemblea nazionale con il 70% delle preferenze e successivamente dimessosi da Futuro Nazionale. La sua uscita ha assunto un valore politico particolare perché non si tratta soltanto dell’addio di un iscritto, ma della rottura di un esponente che aveva ricoperto un ruolo nazionale nella costruzione del movimento in Calabria”.

Il nodo dei cambi di casacca e della rappresentanza interna

Nella sua analisi Talarico pone al centro una questione politica più ampia: il rapporto tra la crescita parlamentare di un movimento e la capacità di mantenere il consenso e la partecipazione della propria base territoriale. “Ed è proprio qui che nasce la domanda politica. Da una parte Futuro Nazionale continua a presentarsi come forza capace di attrarre parlamentari provenienti da altre formazioni. Dall’altra, sul territorio, deve fare i conti con esponenti e gruppi che denunciano dissensi, metodi verticistici e una distanza crescente tra la base e la dirigenza”.

Secondo Talarico, il tema dei cambi di partito deve essere osservato in entrambe le direzioni, considerando sia gli ingressi sia le uscite di dirigenti e militanti. “Il tema dei cambi di casacca diventa quindi inevitabile. Perché se il trasferimento di un parlamentare da un partito all’altro viene presentato come prova della crescita di una nuova forza politica, anche l’uscita di dirigenti, amministratori e militanti dovrebbe essere considerata un segnale politico da analizzare, non semplicemente da liquidare”.

L’ex delegato nazionale per la Calabria sostiene inoltre di aver contestato pubblicamente alcune ricostruzioni relative alla sua uscita dal movimento, collegando la decisione a questioni politiche e organizzative. “Talarico ha contestato pubblicamente la ricostruzione fornita dai vertici locali sulla sua uscita, sostenendo che il problema fosse legato alle questioni politiche sollevate e alla richiesta di maggiore democrazia interna e di un programma da riguardare perché in buona parte non attuabile perché in contrasto con la Costituzione”.

La domanda sul futuro del movimento

Per Talarico la vicenda calabrese potrebbe assumere un significato più ampio rispetto a una semplice controversia locale, ponendo interrogativi sulla costruzione della classe dirigente e sul rapporto tra vertici e territorio. “Il punto non è soltanto quanti iscritti abbiano lasciato Futuro Nazionale, ma perché alcune persone che avevano creduto nel progetto abbiano deciso di abbandonarlo. Un movimento che nasce promettendo meritocrazia, partecipazione e rinnovamento viene inevitabilmente chiamato a dimostrare questi principi anche nella propria organizzazione interna. La politica, alla fine, non vive soltanto di nuovi ingressi. Vive anche della capacità di non perdere per strada chi aveva contribuito a costruirla”.

L’analisi si conclude con un interrogativo sul percorso futuro di Futuro Nazionale e sulla capacità del movimento di consolidare una presenza territoriale stabile. “E la vicenda Talarico, insieme alle precedenti defezioni calabresi, pone proprio questa domanda: Futuro Nazionale sta davvero costruendo una nuova classe dirigente territoriale oppure sta semplicemente sostituendo vecchi protagonisti provenienti da altri partiti?”