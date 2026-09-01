Futuro Nazionale si consolida a Reggio Calabria: nasce il comitato “2078”: i NOMI dei componenti

La rete territoriale di Futuro Nazionale continua a crescere in Calabria e consolida la propria presenza nell’area metropolitana di Reggio Calabria. Nasce infatti in città il nuovo comitato costituente “2078”, una nuova realtà associativa e politica che avrà come referente cittadino il dottor Sebastiano Martino, professionista della sanità reggina e infermiere di terapia intensiva e rianimazione. La costituzione del nuovo comitato rappresenta un ulteriore passo nel percorso di radicamento del movimento guidato a livello regionale dall’onorevole Domenico Furgiuele, con una presenza sempre più strutturata nel tessuto sociale, professionale e nei quartieri del territorio. L’obiettivo dichiarato della nuova realtà è quello di creare uno spazio di confronto e partecipazione, capace di raccogliere istanze, competenze ed energie provenienti dalla comunità reggina.

Fin dalla sua nascita, il comitato “2078” ha annunciato il proprio sostegno alla candidatura del dottor Domenico Giannetta alle imminenti elezioni suppletive per la Camera dei Deputati nel collegio di Reggio Calabria. Una scelta motivata dalla volontà di puntare su una figura ritenuta rappresentativa per esperienza amministrativa, conoscenza del territorio e capacità di visione. “La figura di Domenico Giannetta rappresenta la sintesi ideale tra esperienza amministrativa, radicamento e visione del futuro”, si sottolinea all’interno della compagine reggina, che si prepara a mettere in campo il massimo impegno organizzativo in vista della campagna elettorale.

“Campo largo ai giovani”: la sfida del nuovo comitato

Elemento centrale dell’identità del comitato “2078” è il coinvolgimento delle nuove generazioni, sintetizzato nello slogan “Campo largo ai giovani”. Un messaggio che vuole rappresentare un invito alla partecipazione attiva e al superamento della passività, con l’obiettivo di spingere i giovani a essere protagonisti delle scelte che riguardano il futuro della Calabria. Il referente cittadino Sebastiano Martino ha spiegato la filosofia alla base del nuovo progetto: “Non possiamo più permetterci che le migliori risorse del nostro territorio stiano a guardare il futuro che avanza da una posizione di passività. I giovani devono diventare i veri protagonisti del cambiamento della nostra terra. Futuro Nazionale rappresenta lo spazio d’azione ideale per chi vuole rimboccarsi le maniche, partecipare attivamente al dibattito pubblico ed essere artefice delle scelte per la Calabria di domani”.

Al fianco del coordinatore regionale Domenico Furgiuele e in sintonia con le linee del movimento, Sebastiano Martino e il gruppo del comitato “2078” aprono così ufficialmente le porte alla cittadinanza, con l’obiettivo di favorire il confronto e la partecipazione. La nascita della nuova realtà conferma, secondo Futuro Nazionale, un processo di crescita e consolidamento della propria presenza a Reggio Calabria, non soltanto come struttura politica, ma come punto di aggregazione per cittadini, professionisti e giovani interessati a contribuire al dibattito pubblico e alle prospettive future del territorio.