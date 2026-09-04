Futuro Nazionale Reggio Calabria, l’appello: “basta personalismi ed egoismi narcisistici, la leadership non si autocertifica sui giornali”

Ristabilire la verità dei fatti, chiarire la situazione organizzativa e richiamare tutti al senso di responsabilità politica. È questo l’obiettivo dichiarato dal “Comitato 1112 Reggio Calabria Futuro Nazionale”, guidato dal referente cittadino Tito Galtieri, che con una nota ufficiale interviene nel dibattito interno al movimento dopo alcune prese di posizione apparse recentemente sugli organi di informazione locale. Il comitato contesta quelle che definisce ricostruzioni prive di fondamento statutario, presunte leadership territoriali e iniziative non riconosciute dalla struttura ufficiale del movimento, rivendicando il ruolo degli organismi indicati dai vertici nazionali. “Nelle ultime settimane abbiamo assistito a una narrazione surreale da parte di singoli esponenti di comitati neocostituiti”, dichiara Tito Galtieri. “Ai cittadini che giustamente ci chiedono chiarimenti sulla gestione del movimento, rispondiamo con i dati ufficiali: nell’attuale organigramma di Futuro Nazionale non è stata deliberata alcuna nomina per il coordinamento provinciale, né a Reggio Calabria né in nessun’altra provincia d’Italia”.

Il referente del Comitato 1112 chiarisce quindi la distinzione tra la possibilità di creare comitati territoriali e il riconoscimento di incarichi ufficiali all’interno della struttura politica. “Chiunque oggi può liberamente costituire un comitato di base, e questo è un bene per la democrazia, ma ciò non attribuisce a nessuno, in automatico, la guida del partito sul territorio. La leadership non si autocertifica sui giornali”. Secondo Galtieri, dunque, la nascita di nuovi gruppi o comitati non coinciderebbe automaticamente con l’attribuzione di ruoli di coordinamento, che resterebbero subordinati alle decisioni degli organismi ufficiali del movimento.

Lo scontro sulle suppletive: “La candidatura ufficiale è quella di Domenico Giannetta”

La nota affronta anche il tema delle prossime elezioni suppletive, contestando alcune ricostruzioni relative a possibili candidature alternative e presunti passi indietro. “Fa sorridere leggere di presunti “passi indietro” per il bene del partito relativi a candidature alle imminenti elezioni suppletive di questo mese”, afferma Galtieri. “La verità politica è una sola: la candidatura ufficiale del movimento è quella di Domenico Giannetta”.

Il referente del Comitato 1112 aggiunge: “Parlare di rinunce a candidature che non sono mai state sul tavolo nazionale è stato un goffo tentativo di accaparrarsi un posto al sole”. Nel mirino finiscono anche atteggiamenti considerati divisivi durante la campagna elettorale. “Trovo paradossale e politicamente scorretto che, in questo momento, in piena campagna elettorale, ci sia chi perde tempo a esaltare il proprio ego narcisistico invece di concentrare ogni singola energia sul territorio per sostenere e portare alla vittoria il nostro candidato Domenico Giannetta”. Galtieri conclude il passaggio con un richiamo alla compattezza del movimento: “Il partito ha bisogno di soldati che lavorino pancia a terra per l’obiettivo comune, non di giullari di corte in cerca di visibilità”.

La struttura territoriale e il richiamo ai vertici ufficiali

Il Comitato 1112 ribadisce infine la propria posizione sulla catena organizzativa di Futuro Nazionale, invitando cittadini e organi di stampa a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni riconosciute dalla struttura ufficiale. “Futuro Nazionale si sta strutturando a livello centrale e nelle province con regole ferree. I comitati territoriali reggini rispondono in primis e direttamente al Coordinamento Nazionale e, per suo tramite, alla figura del Generale”.

Galtieri precisa inoltre: “L’unico riconoscimento gerarchico e ufficiale attualmente operante a Reggio ed in Calabria è rappresentato dal Coordinamento Regionale”. La nota prosegue con un ulteriore attacco alle iniziative non riconosciute: “Tutto il resto sono teatrini personali di chi confonde il legittimo attivismo con un’opportunità di scalata personale”. In conclusione, il Comitato 1112 ribadisce il proprio sostegno alla linea ufficiale del movimento: “La vera base del movimento va avanti compatta al fianco dei vertici legittimi e a sostegno di Domenico Giannetta. Invitiamo i cittadini e gli organi di stampa a diffidare da sigle estemporanee e note stampa non autorizzate dai vertici”.