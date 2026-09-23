Futuro Nazionale, nuova adesione a Reggio Calabria: ex Consigliere Comunale fa ingresso in un Comitato

Prosegue il percorso di organizzazione territoriale di Futuro Nazionale nella provincia di Reggio Calabria. Il movimento annuncia l’adesione di Eusebio Zinnamosca, già consigliere comunale di Santa Cristina d’Aspromonte e già rappresentante dello stesso Comune presso la Comunità Montana “Tirreno Meridionale” di Delianuova. “L’ingresso di Zinnamosca rappresenta un nuovo tassello nel percorso di radicamento territoriale del movimento, con una particolare attenzione alle aree interne, ai piccoli Comuni e ai territori dell’Aspromonte, attraverso il coinvolgimento di amministratori, professionisti, imprenditori ed esponenti della società civile” si legge in una nota stampa.

Nel corso della sua esperienza istituzionale, Zinnamosca ha maturato una conoscenza diretta delle problematiche che interessano i territori montani, occupandosi, secondo il profilo diffuso dal movimento, di temi legati allo sviluppo montano, alla forestazione, alla viabilità rurale, alla valorizzazione delle tradizioni e del folklore locale e agli interventi per le comunità dell’Aspromonte. Ha inoltre proseguito il proprio impegno come consigliere comunitario nella fase del riordino istituzionale dell’Ente, consolidando un’esperienza amministrativa legata ai bisogni e alle difficoltà dei piccoli centri.

“L’adesione di Zinnamosca si inserisce nell’attività portata avanti dal Comitato 1332 di Reggio Calabria e dal percorso di aggregazione promosso da Paolo Ferrara, che nelle ultime settimane ha accompagnato nuove adesioni e la nascita di ulteriori comitati sul territorio provinciale. Un lavoro che ha coinvolto realtà differenti e che punta alla costruzione di una rete territoriale capace di mettere insieme esperienze diverse. Dopo la presenza consolidata a Reggio Calabria, Roccella Ionica, San Lorenzo, Cosoleto, Villa San Giovanni e Cittanova, il progetto prosegue anche nei piccoli centri e nell’area aspromontana” si legge ancora.

Ferrara: “Futuro Nazionale cresce mettendo radici nei territori”

“Ogni nuova adesione ha valore quando porta con sé una storia, un’esperienza e un territorio. Con Eusebio Zinnamosca aggiungiamo alla nostra comunità la conoscenza concreta dell’Aspromonte e delle sue aree interne. In queste settimane abbiamo lavorato con entusiasmo, incontrando persone, facendo nascere comitati e creando relazioni. Non cerchiamo adesioni da esibire, ma persone con cui costruire. La crescita che stiamo registrando nasce proprio da questo metodo: ascolto, presenza e capacità di aggregare esperienze diverse attorno a un percorso comune. Futuro Nazionale cresce mettendo radici nei territori, una comunità alla volta”, commenta Paolo Ferrara.

Zinnamosca: “Scendo nuovamente in campo per il territorio”

Soddisfazione anche da parte di Eusebio Zinnamosca, che ha spiegato le motivazioni della sua adesione al progetto: “Dopo anni di esperienza amministrativa al servizio di Santa Cristina d’Aspromonte e del territorio montano, ho scelto di rimettere a disposizione della collettività il patrimonio di conoscenze e relazioni maturato sul campo. In questa scelta ha avuto un peso importante anche lo storico rapporto di amicizia e collaborazione che mi lega a Paolo Ferrara: conosco la sua determinazione e, soprattutto, quell’entusiasmo coinvolgente con cui sta aggregando persone ed esperienze diverse attorno a questo nuovo percorso. È stato anche questo a stimolarmi a scendere nuovamente in campo, con la volontà di costruire insieme qualcosa di importante e utile per la nostra comunità. Le aree interne, i piccoli Comuni e l’Aspromonte hanno straordinarie potenzialità, ma hanno bisogno di attenzione, presenza e concretezza. Entro in Futuro Nazionale con entusiasmo, pronto a dare il mio contributo e a lavorare, insieme a Paolo e a tutta la squadra, per il nostro territorio”.