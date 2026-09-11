Futuro Nazionale, i comitati reggini si sono riuniti a Reggio Calabria

Futuro Nazionale serra le fila a Reggio Calabria in vista delle prossime elezioni suppletive. I referenti dei comitati costituenti reggini si sono riuniti nella sala Giuditta Levato del Consiglio regionale della Calabria, rispondendo alla chiamata lanciata da Paolo Ferrara e Domenico Giannetta. L’incontro, caratterizzato da una partecipazione particolarmente numerosa, è stato organizzato a sostegno della candidatura dello stesso Giannetta. A dare notizia dell’appuntamento è Sebastiano Martino, responsabile del comitato cittadino 2078 di Futuro Nazionale. Ad aprire ufficialmente i lavori è stato l’onorevole Domenico Furgiuele, coordinatore regionale di Futuro Nazionale in Calabria, che ha dato il via al confronto tra i rappresentanti dei diversi comitati territoriali.

Nel momento decisivo della campagna elettorale, i rappresentanti dei comitati hanno ribadito la volontà di procedere in maniera unitaria e coordinata, lavorando in sinergia per rafforzare la presenza sul territorio e sostenere la candidatura di Domenico Giannetta. L’obiettivo condiviso è quello di far “esplodere” la campagna elettorale attraverso la mobilitazione della rete territoriale. All’incontro erano presenti tutti i referenti territoriali. Tra i contributi è stato evidenziato quello di Antonino Martino, responsabile di un comitato cittadino, ragazzo disabile che ha presentato il progetto “Oltre le barriere”. Alla riunione ha partecipato inoltre, attraverso un collegamento esterno, Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale di Futuro Nazionale.

Vannacci atteso domenica 13 settembre a Siderno

Nel corso della riunione ampio spazio è stato dedicato anche ai prossimi appuntamenti sul territorio. Giampiero Audino, del comitato costituente di Siderno, ha ricordato l’attesa per l’arrivo del generale Roberto Vannacci, previsto per domenica 13 settembre alle ore 18:00 presso l’Hotel President di Siderno. L’incontro alla sala Giuditta Levato ha così confermato la mobilitazione della rete territoriale di Futuro Nazionale e la volontà dei comitati di affrontare in maniera compatta le prossime tappe della campagna elettorale per le suppletive, con il sostegno alla candidatura di Domenico Giannetta al centro dell’attività politica sul territorio.

La soddisfazione di Galtieri: “grande prova di forza”

Nel corso del suo applaudito intervento dal podio del Consiglio Regionale, il referente Tito Galtieri ha voluto sottolineare la portata della mobilitazione in atto: “guardando questa sala così colma di cittadini, Referenti e militanti, dobbiamo riconoscere che Mimmo Giannetta ha compiuto un vero e proprio miracolo politico. Riuscire a far sedere tutti insieme intorno allo stesso tavolo i comitati territoriali di questa provincia, mettendo in sinergia tante teste e sensibilità diverse qui oggi, è qualcosa che solo una leadership autorevole, unificante e profondamente radicata come la sua poteva realizzare. In un momento cruciale per la nostra terra, Mimmo ha saputo tracciare la rotta dell’unità reale, superando ogni sterile frammentazione”.

Galtieri ha poi rivendicato con orgoglio il peso specifico e il percorso di merito del Comitato 1112: “Nel nostro piccolo, anche noi sul territorio abbiamo compiuto un miracolo di partecipazione che i cittadini conoscono bene. Abbiamo battagliato duramente, a viso aperto, sulla gestione e lo sviluppo dei porti turistici, difendendo le potenzialità della nostra costa e le istanze concrete della popolazione. Non abbiamo fatto politica virtuale o passerelle a mezzo stampa: abbiamo fatto politica vera, pancia a terra tra la gente. È stato proprio grazie a questa battaglia di merito e di trincea che tante persone hanno scelto di avvicinarsi al nostro progetto, traducendo la fiducia in un tesseramento che ci rende oggi una realtà più solida nel nostro territorio”.

La nota del referente cittadino si conclude con un perentorio richiamo alla mobilitazione totale da qui al giorno del voto: “La nostra presenza in blocco a Palazzo Campanella lancia un messaggio limpido. Siamo qui per sostenere con tutta la nostra forza e con la consistenza dei nostri numeri la candidatura di Mimmo Giannetta. Ha sposato questo progetto mettendoci la faccia con coraggio, e siamo assolutamente certi che la sua guida ed il nostro supporto sul campo, porterà il movimento e la provincia di Reggio Calabria in altissimo. Mettiamo da parte i personalismi e lavoriamo uniti: da stasera le nostre truppe sono pronte a presidiare ogni quartiere per la volata finale. Forza Mimmo Giannetta, Viva Futuro Nazionale e Viva il Generale!”.