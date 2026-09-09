Futuro Nazionale, a Reggio Calabria l’incontro con Giannetta per lo “stop al precariato per gli infermieri”

Prosegue il percorso di crescita organizzativa di Futuro Nazionale sul territorio di Reggio Calabria e dell’area metropolitana, con la nascita e lo sviluppo di nuovi comitati locali. A fare il punto sulla fase politica e organizzativa del movimento è il referente del comitato cittadino “Futuro Nazionale 2078”, il dottor Sebastiano Martino, professionista e infermiere di terapia intensiva e rianimazione. Martino ha voluto richiamare l’attenzione dei responsabili e dei componenti dei comitati reggini sul prossimo appuntamento in programma per giovedì 10 settembre alle ore 18:00. Presso la Sala “Giuditta Levato” del Consiglio Regionale della Calabria si terrà infatti l’incontro istituzionale con il dottor Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale alle prossime elezioni suppletive del 27 e 28 settembre.

Tutti i comitati locali e i relativi tesserati, secondo quanto comunicato dal movimento, sono impegnati quotidianamente a sostegno della candidatura di Giannetta, in vista dell’appuntamento elettorale. Parallelamente cresce l’attesa sul territorio per la visita del Generale Roberto Vannacci, prevista per domenica 13 settembre alle ore 18:00 a Siderno, presso l’Hotel President. Il lavoro di radicamento territoriale rappresenta uno degli elementi centrali della strategia di Futuro Nazionale, che punta alla costruzione di una rete organizzata attraverso comitati cittadini e metropolitani.

La sanità al centro del progetto del comitato 2078

Tra i temi principali dell’azione politica del comitato cittadino “Futuro Nazionale 2078”, guidato da Sebastiano Martino, c’è il settore sanitario calabrese, con particolare attenzione al ruolo dei professionisti della salute e alla necessità di rafforzare il sistema regionale. Il comitato individua come priorità l’integrazione delle competenze, attraverso il coinvolgimento e il reclutamento all’interno del movimento di operatori sanitari, con particolare riferimento alla figura dell’infermiere.

Tra gli obiettivi indicati figurano anche la valorizzazione professionale della categoria infermieristica, considerata fondamentale per la tenuta del sistema sanitario, un piano straordinario di assunzioni per aumentare i posti di lavoro e stabilizzare il personale, oltre alla lotta al precariato per superare le condizioni di incertezza lavorativa che incidono sui professionisti e sulla qualità delle cure in Calabria.

Martino: “Costruire una proposta politica solida partendo dai territori”

Il referente del comitato cittadino “Futuro Nazionale 2078” sottolinea la volontà di costruire un percorso politico fondato sull’ascolto e sulle competenze di chi opera quotidianamente nei settori strategici della società. “Il nostro obiettivo – evidenzia il referente Sebastiano Martino – è costruire una proposta politica solida, partendo dall’ascolto dei territori e dalle competenze di chi lavora quotidianamente in prima linea per la tutela della salute pubblica”. Il comitato ribadisce quindi la volontà di portare al centro del dibattito politico il tema della sanità calabrese, intrecciandolo con il percorso di crescita organizzativa avviato da Futuro Nazionale sul territorio reggino.