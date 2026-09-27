Futuro del Poliambulatorio di Gallico: convocato Consiglio di Circoscrizione straordinario aperto alla cittadinanza

La Conferenza dei capigruppo ha accolto la richiesta avanzata da Uniti per Regione Nord per la convocazione di un Consiglio di Circoscrizione straordinario e aperto alla cittadinanza, dedicato alla situazione del poliambulatorio e alla tutela dei servizi sanitari presenti sul territorio. “Abbiamo chiesto – spiega il capogruppo Giuseppe Giordano – un confronto pubblico con la partecipazione dell’ASP di Reggio Calabria, affinché vengano assunti impegni chiari sul mantenimento e sul potenziamento delle prestazioni attualmente garantite. Il nostro obiettivo è scongiurare qualsiasi ipotesi di ridimensionamento dei servizi e chiedere garanzie precise per il futuro del poliambulatorio e sul più complessivo potenziamento della sanità territoriale“.

Tra le priorità indicate da Uniti per Regione Nord figurano il mantenimento della guardia medica, l’istituzione dell’AFT, il mantenimento e il potenziamento del consultorio, oltre alla salvaguardia delle prestazioni specialistiche attualmente disponibili. Il Consiglio dovrebbe tenersi nella seconda decade di ottobre, con data indicativa del 14 ottobre, e rappresenterà, nelle intenzioni del gruppo, un momento di confronto diretto tra istituzione, ASP, cittadini e associazioni.

“La Circoscrizione – sottolinea Giordano – deve tornare a essere un’istituzione di prossimità, costantemente a contatto con i cittadini, capace di raccogliere le esigenze del territorio, trasformarle in proposte e rappresentarle all’Amministrazione comunale“. A partire dal prossimo consiglio che sancirà la formazione delle commissioni consiliari, con l’elezione dei relativi organi, prevista per il 29 settembre, il gruppo ha inoltre sollecitato l’avvio di tutte le attività istituzionali, e la convocazione di ulteriori Consigli dedicati alle principali problematiche del territorio: mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, interventi sulle fiumare, regimentazione delle acque meteoriche, manutenzione stradale, pulizia e decoro dei cimiteri, oltre alle opere pubbliche in itinere e agli interventi da programmare.

“Vogliamo che la Circoscrizione sia l’organo propulsore delle politiche per il territorio – conclude Giordano – il luogo nel quale si costruiscono proposte e si elaborano soluzioni insieme ai cittadini. L’accoglimento della richiesta sul poliambulatorio è un primo passo concreto in questa direzione“.