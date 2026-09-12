Futura, test di lusso in casa del Sala Consilina prima dell’esordio in A2 Elite

Dopo un lungo periodo di preparazione, arriva il primo vero banco di prova di livello per la Cadi Antincendi Futura. La squadra calabrese scende in campo oggi alle 16 in trasferta per affrontare il Sala Consilina, formazione che milita nel campionato di Serie A, in quello che rappresenta un importante antipasto della stagione ufficiale. La sfida si giocherà al Palasport S. Rufo di Sala Consilina e offrirà allo staff tecnico guidato da mister Sylvio Rocha l’opportunità di valutare il lavoro svolto nelle prime settimane di preparazione, mettendo alla prova uomini, schemi e condizione atletica contro un avversario di categoria superiore.

Il confronto con il Sala Consilina, allenato da Vito Bonavoglia, rappresenta un appuntamento particolarmente significativo per la Cadi Antincendi Futura, chiamata a proseguire il proprio percorso di crescita in vista dell’esordio nel campionato di A2 Elite. La gara permetterà a mister Rocha di raccogliere indicazioni preziose sullo stato di forma della squadra e sugli automatismi costruiti durante la fase di preparazione, in un momento fondamentale per arrivare pronti ai primi impegni ufficiali.

Il primo calcio d’inizio ufficiale della stagione in A2 Elite è fissato per il 19 settembre, quando la Cadi Antincendi Futura sarà impegnata in trasferta sul campo del Formia. L’esordio davanti al pubblico di casa arriverà invece pochi giorni dopo: la prima gara interna è in programma martedì 22 settembre al Palattinà, contro il Sulmona. Il test contro il Sala Consilina rappresenta quindi un passaggio importante nel cammino di avvicinamento al campionato, con la squadra pronta a misurarsi contro una realtà consolidata per arrivare al debutto con maggiore consapevolezza e preparazione.