Futura, subito l’occasione del riscatto: al Palattinà arriva il Sulmona

Probabilmente non poteva esserci un calendario migliore per la Cadi Antincendi Futura, chiamata subito a reagire dopo la sconfitta rimediata all’esordio della Serie A2 Elite. La formazione gialloblù torna infatti immediatamente in campo per provare a lasciarsi alle spalle il passo falso contro il Formia, arrivato al termine di una gara nella quale un solo tempo in equilibrio non è bastato per evitare un pesante black-out. La squadra calabrese è pronta a riabbracciare il pubblico del Palattinà, storicamente una delle principali armi del club. Tra le mura amiche la Futura vuole costruire la propria stagione e martedì alle ore 19:00 avrà l’occasione di conquistare i primi punti davanti ai propri tifosi.

Non sarà però un appuntamento semplice. In Calabria arriva infatti il Sulmona Futsal, una delle formazioni più preparate del girone e già protagonista di un esordio positivo. La squadra abruzzese ha conquistato i tre punti nella prima giornata battendo tra le mura amiche il CDM Futsal con il risultato di 5-3. Nel successo del Sulmona sono andati a segno Severo, autore di una doppietta, oltre a Galliani, Nicolodi e Villa. Un biglietto da visita importante per una squadra che punta a recitare un ruolo da protagonista e che arriverà al Palattinà con l’obiettivo di confermarsi.

Honorio torna a disposizione, ancora assente Kadu

La Futura, dal canto suo, dovrà fare i conti ancora con alcune assenze. La gara contro il Formia è stata affrontata senza Honorio, Kadu, Falcone e Minnella, una situazione che ha reso ancora più complicato il debutto stagionale. La società, però, guarda avanti e non cerca attenuanti. La filosofia del club resta quella di sempre: reagire alle difficoltà attraverso il lavoro e la determinazione. Per la sfida contro il Sulmona tornerà a disposizione Humberto Honorio dopo il turno di squalifica, mentre Kadu non sarà ancora disponibile.

Il match del Palattinà si giocherà in un insolito martedì alle ore 19, con l’intero turno di campionato programmato nella stessa giornata. Successivamente la Serie A2 Elite tornerà al tradizionale appuntamento del venerdì per le gare della formazione gialloblù. Di fronte ci sarà una squadra guidata da un tecnico esperto come mister Ricci, pronto a provare il colpo esterno e a portare il Sulmona ai vertici della classifica. La formazione abruzzese potrà contare sulla qualità di giocatori come Severo, Santoro Vinicio e il capitano Di Matteo, elementi capaci di fare la differenza.

Per la Cadi Antincendi Futura sarà quindi una partita importante per il morale e per la classifica: la prima occasione per trasformare la delusione dell’esordio in una risposta sul campo, davanti al proprio pubblico.