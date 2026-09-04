Futura, primo test stagionale al Palattinà: sfida all’Icierre Lamezia per il nuovo corso targato Rocha

Dopo le prime settimane di intenso lavoro atletico sotto la guida del professor Andrea Siclari, la Cadi Antincendi Futura è pronta a vivere il primo appuntamento sul parquet della nuova stagione. Sabato 6 settembre, alle ore 18, il Palattinà riaprirà i battenti per ospitare il primo vero banco di prova stagionale della formazione giallo-blu, chiamata a misurarsi con una squadra di valore come l’Icierre Lamezia.

Una sfida che rappresenta un test significativo nel percorso di avvicinamento al campionato per la compagine guidata da Sylvio Rocha. La formazione lametina arriva all’appuntamento forte di una stagione straordinaria, culminata con un autentico “grande slam” in Serie C: l’Icierre Lamezia ha infatti conquistato sia la Promozione sia la Coppa Italia di categoria, confermandosi una delle realtà più importanti del futsal calabrese.

Un precampionato con avversarie di livello per preparare l’esordio ufficiale

Il percorso di preparazione della Cadi Antincendi Futura, però, non si fermerà alla sfida di sabato. La società ha infatti programmato un calendario di amichevoli di alto profilo con l’obiettivo di aumentare progressivamente il ritmo partita e affinare la condizione in vista dell’inizio del campionato. Il secondo appuntamento della pre-season è fissato per il 9 settembre, ancora al Palattinà, quando i ragazzi di Rocha affronteranno la Reggio Calabria Calcio a 5, altra formazione di rilievo nel panorama regionale. La chiusura del programma di avvicinamento è invece prevista per il 12 settembre, con la prima trasferta stagionale in terra campana: la Cadi Antincendi Futura sarà ospite del Sala Consilina per un ultimo test che si preannuncia particolarmente intenso prima dell’esordio ufficiale.

Grande curiosità accompagna anche i nuovi innesti del roster giallo-blu. Tra i giocatori più attesi c’è Christian Dos Santos, nuovo acquisto chiamato a garantire qualità e incisività nella fase offensiva, oltre al giovane portiere Antonino Piraino. Per Piraino quella contro l’Icierre Lamezia sarà una sfida dal sapore particolare: il portiere rappresenterà infatti un vero e proprio “ex di turno”, avendo già vestito in passato la maglia della società lametina. La gara di sabato al Palattinà sarà dunque la prima assoluta in giallo-blu, seppur in amichevole, per il nuovo corso della Cadi Antincendi Futura targato Sylvio Rocha, pronto a muovere i primi passi sul campo dopo il lavoro svolto durante la preparazione estiva.