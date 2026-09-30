Futura, Paolo Parisi: “sfidare Gianluca è sempre un’emozione. Con mister Rocha ci stiamo trovando bene”

Il portiere della Cadi Antincendi Futura racconta il derby in famiglia, l’avvio complicato di campionato, il riscatto e la voglia di riscatto in vista della Lazio. Si gioca venerdì alle ore 19.30 al Palattinà

Paolo Parisi

Il pareggio per 2-2 sul campo della Pirossigeno Cosenza ha sbloccato la classifica della Cadi Antincendi Futura e regalato ai gialloblù un punto dal peso specifico importante. In casa della capolista, la squadra di mister Rocha ha mostrato carattere, rimontando lo svantaggio iniziale con le reti di Honorio e Pedro Mendes (che gol) prima del definitivo pareggio dei padroni di casa.

Ma oltre al risultato, la gara del PalaPirossigeno ha regalato un momento di grande sportività: l’abbraccio tra Paolo Parisi, estremo difensore della Futura, e suo fratello Gianluca, portiere della Nazionale e della Pirossigeno Cosenza. Un derby in famiglia che ha emozionato il pubblico presente. Di seguito l’intervista rilasciata ai microfoni della società.

Che emozione è stata giocare ancora una volta contro tuo fratello Gianluca?

Giocare contro mio fratello è un’emozione sempre grande”, racconta Paolo Parisi. “Come ho già detto in precedenza, è bello affrontarlo da avversario. Speravo di non doverlo affrontare in A2 Élite, ma piuttosto che lui raggiungesse me o che io raggiungessi lui nella massima serie”. Il portiere della Futura non nasconde l’ammirazione per il fratello: “sicuramente lui è di passaggio, merita altri palcoscenici. Io spero di poterlo raggiungere in altri contesti con la Futura e nella massima serie, presto o tardi”.

Che ne pensi dell’avvio di campionato della tua squadra?

È stato un avvio abbastanza complicato, ce lo aspettavamo. Siamo una squadra compatta che sta lavorando sodo per recuperare qualche punto perso”. Parisi analizza le difficoltà delle prime giornate: “ci sono state delle incognite, come le squalifiche dell’anno scorso o un calendario abbastanza ristretto con tre giornate nei primi sei giorni, che ci hanno messo subito alla prova. Ma non abbiamo alibi né scusanti. Dobbiamo necessariamente recuperare i punti persi sul campo e lo sapremo fare, perché sappiamo rispondere alle difficoltà. È una mentalità che ci siamo inculcati l’un l’altro all’interno del palazzetto”.

Come ti stai trovando con il nuovo mister Rocha?

Il nuovo mister è sicuramente un faro guida”, afferma Parisi con convinzione. “Tutte le disposizioni tecnico-tattiche, ma anche a livello caratteriale, sono per noi consigli da raccogliere, perché provengono da una persona di massima esperienza e di un grosso sapere, maturato da giocatore e da allenatore anche in Italia”.

Il portiere gialloblù sottolinea il valore del lavoro quotidiano: “ci stiamo trovando benissimo e adattando al suo metodo. Anche se non lo si direbbe dai risultati, nel lungo termine questa cosa emergerà, perché la testiamo giorno dopo giorno col sudore, con la fatica, mettendo a sua disposizione tutte le nostre capacità e competenze. Valorizzeremo quello che è il gruppo Futura anche grazie al suo sapere. Per risponderti: ci stiamo trovando un gran bene e sapremo toglierci grosse soddisfazioni insieme”.

Arriva la Lazio. Che gara e che avversario ti aspetti?

Venerdì vogliamo regalare la prima vittoria stagionale ai nostri tifosi”, è l’appello di Parisi. La Lazio, reduce dal convincente 6-2 sull’Academy Pescara, arriva al Palattinà con il chiaro obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Mister Rocha ha già delineato l’identikit della squadra che scenderà in campo: “una squadra con tanta voglia di dimostrare il nostro vero valore e desiderosa di regalare la prima vittoria ai nostri tifosi”.

Per la Futura, l’appuntamento è fissato per venerdì alle ore 19.30 al Palattinà di Lazzaro. Un’occasione per confermare i segnali di crescita mostrati a Cosenza e per trasformare in punti quella che Parisi definisce una ritrovata “mentalità di risposta alle difficoltà”.

Leggi altri articoli di Sport
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google