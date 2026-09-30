Futura, Paolo Parisi: “sfidare Gianluca è sempre un’emozione. Con mister Rocha ci stiamo trovando bene”

Il pareggio per 2-2 sul campo della Pirossigeno Cosenza ha sbloccato la classifica della Cadi Antincendi Futura e regalato ai gialloblù un punto dal peso specifico importante. In casa della capolista, la squadra di mister Rocha ha mostrato carattere, rimontando lo svantaggio iniziale con le reti di Honorio e Pedro Mendes (che gol) prima del definitivo pareggio dei padroni di casa.

Ma oltre al risultato, la gara del PalaPirossigeno ha regalato un momento di grande sportività: l’abbraccio tra Paolo Parisi, estremo difensore della Futura, e suo fratello Gianluca, portiere della Nazionale e della Pirossigeno Cosenza. Un derby in famiglia che ha emozionato il pubblico presente. Di seguito l’intervista rilasciata ai microfoni della società.

Che emozione è stata giocare ancora una volta contro tuo fratello Gianluca?

“Giocare contro mio fratello è un’emozione sempre grande”, racconta Paolo Parisi. “Come ho già detto in precedenza, è bello affrontarlo da avversario. Speravo di non doverlo affrontare in A2 Élite, ma piuttosto che lui raggiungesse me o che io raggiungessi lui nella massima serie”. Il portiere della Futura non nasconde l’ammirazione per il fratello: “sicuramente lui è di passaggio, merita altri palcoscenici. Io spero di poterlo raggiungere in altri contesti con la Futura e nella massima serie, presto o tardi”.

Che ne pensi dell’avvio di campionato della tua squadra?

“È stato un avvio abbastanza complicato, ce lo aspettavamo. Siamo una squadra compatta che sta lavorando sodo per recuperare qualche punto perso”. Parisi analizza le difficoltà delle prime giornate: “ci sono state delle incognite, come le squalifiche dell’anno scorso o un calendario abbastanza ristretto con tre giornate nei primi sei giorni, che ci hanno messo subito alla prova. Ma non abbiamo alibi né scusanti. Dobbiamo necessariamente recuperare i punti persi sul campo e lo sapremo fare, perché sappiamo rispondere alle difficoltà. È una mentalità che ci siamo inculcati l’un l’altro all’interno del palazzetto”.

Come ti stai trovando con il nuovo mister Rocha?

“Il nuovo mister è sicuramente un faro guida”, afferma Parisi con convinzione. “Tutte le disposizioni tecnico-tattiche, ma anche a livello caratteriale, sono per noi consigli da raccogliere, perché provengono da una persona di massima esperienza e di un grosso sapere, maturato da giocatore e da allenatore anche in Italia”.

Il portiere gialloblù sottolinea il valore del lavoro quotidiano: “ci stiamo trovando benissimo e adattando al suo metodo. Anche se non lo si direbbe dai risultati, nel lungo termine questa cosa emergerà, perché la testiamo giorno dopo giorno col sudore, con la fatica, mettendo a sua disposizione tutte le nostre capacità e competenze. Valorizzeremo quello che è il gruppo Futura anche grazie al suo sapere. Per risponderti: ci stiamo trovando un gran bene e sapremo toglierci grosse soddisfazioni insieme”.

Arriva la Lazio. Che gara e che avversario ti aspetti?

“Venerdì vogliamo regalare la prima vittoria stagionale ai nostri tifosi”, è l’appello di Parisi. La Lazio, reduce dal convincente 6-2 sull’Academy Pescara, arriva al Palattinà con il chiaro obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Mister Rocha ha già delineato l’identikit della squadra che scenderà in campo: “una squadra con tanta voglia di dimostrare il nostro vero valore e desiderosa di regalare la prima vittoria ai nostri tifosi”.

Per la Futura, l’appuntamento è fissato per venerdì alle ore 19.30 al Palattinà di Lazzaro. Un’occasione per confermare i segnali di crescita mostrati a Cosenza e per trasformare in punti quella che Parisi definisce una ritrovata “mentalità di risposta alle difficoltà”.