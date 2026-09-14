Futura, new entry fra i pali: ufficiale l’ingaggio di Matteo Cicciarella

La Cadi Antincendi Futura è lieta di annunciare l’ingaggio di Matteo Cicciarella nuovo portiere per la prima squadra, in vista dell’imminente stagione del campionato di Serie A2 Élite. Classe 2005, Cicciarella è un giovane prospetto cresciuto nel vivaio della Meta Sport di Ragusa. Portiere esplosivo e dotato di una spiccata voglia di migliorare, è stato aggregato al gruppo giallo-blu sin dai primi giorni di preparazione. La sua integrazione nel roster è stata immediata e oggi il giovane atleta scalpita per crescere, imparare e dare il massimo per la causa.

L’arrivo di Cicciarella va a completare e rafforzare il reparto dei portieri a disposizione dello staff tecnico. La società punta su una struttura solida e competitiva tra i pali, che vede la conferma del collaudatissimo Paolo Parisi come primo portiere. A completare il quadro, il gruppo annovera Antonino Piraino, estremo difensore dell’Under 19 arrivato dall’Icierre Lamezia, e il promettente De Lorenzo, che avrà il compito di migliorare il bronzo italiano conquistato con l’Under 17 insieme ai suoi compagni.