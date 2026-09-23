Futura, mister Rocha: “non siamo arrabbiati, ma vogliosi di reagire”

Una sconfitta per il Cadi Antincendi Futura, che esce dal campo con un risultato amaro ma con la consapevolezza di aver offerto una prestazione in netta crescita rispetto alla prima uscita di campionato. Al termine della gara, il mister Sylvio Rocha ha analizzato la partita con lucidità, senza cercare alibi ma con la volontà di proteggere il lavoro dei suoi ragazzi. “Secondo me è stata una partita molto equilibrata“, esordisce Rocha. “Abbiamo fatto una fase difensiva buonissima nel primo tempo, migliorando tanto rispetto alla settimana scorsa. Siamo riusciti a minimizzare il loro gioco, abbiamo fatto una difesa più aggressiva. Però, come è giusto dire, loro hanno un portiere di un’altra categoria, Stefano Mammarella, uno dei più importanti giocatori della storia di questa disciplina. Lui è abituato a questo tipo di pressione: abbiamo tirato dieci volte in porta nel primo tempo, ma lui ha fatto quello che doveva fare“.

Nonostante il rammarico per il punteggio finale, il tecnico sottolinea i progressi visti sul parquet: “mi dispiace tanto perché dalla prima di campionato la squadra è migliorata molto. Stiamo lavorando bene, è vero che ci manca ancora qualche pedina per dare un po’ di respiro a chi fa più minuti. Spero anche nei ragazzi che stanno entrando, come Lorenzo Honorio che a 15 anni ha fatto una bella partita. Mi sento deluso, non arrabbiato: la parola arrabbiato è troppo per quello che ho visto. Sono deluso dal risultato finale, ma non dalla prestazione“.

Rocha lancia un messaggio chiaro: “dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi, capire che è un lavoro nuovo. Abbiamo perso giocatori importanti a inizio stagione, quindi non dobbiamo cercare alibi, ma lavorare per cambiare questa dinamica del risultato. Io non ho niente da dire ai ragazzi: stanno lavorando con grande disponibilità e intensità. Il problema è che troviamo squadre preparate, che sanno gestire la partita e portarla a proprio vantaggio. Sapevamo che questo campionato sarebbe stato duro“.

Il pensiero va già alla prossima sfida, il derby di venerdì sera in casa della Pirossigeno Cosenza: “siamo di fronte a un calendario abbastanza crudele, ma quale migliore occasione per provare a rialzarsi? È vero che andare a Cosenza con zero punti non è la situazione ideale per la classifica, ma dobbiamo giocare con la stessa intensità e la stessa voglia viste oggi, con l’organizzazione tattica che ho visto. Nel primo tempo, se avessimo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto, forse avremmo meritato il vantaggio. Ma come dico sempre: questo non si merita, questo si fa. Il risultato è quello che dice e dobbiamo recuperare la dinamica dei risultati il prima possibile“.