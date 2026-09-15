Futura, Minnella rilancia la sfida: “il sogno è salire in Serie A”

La nuova stagione è ormai pronta a entrare nel vivo e in casa Cadi Antincendi Futura cresce l’entusiasmo in vista dell’esordio in campionato. Il primo appuntamento ufficiale è fissato per il 19 settembre, quando la squadra sarà impegnata in trasferta sul campo del Formia, per una sfida che aprirà il percorso di una stagione ricca di aspettative. A fare il punto sul momento della formazione è il laterale Simone Minnella, che ha raccontato il lavoro svolto durante la preparazione, il rapporto con lo staff tecnico e gli obiettivi personali e di squadra. Un percorso caratterizzato da grande intensità e dalla volontà di migliorarsi giorno dopo giorno.

Il giocatore ha sottolineato il valore del lavoro portato avanti in queste settimane agli ordini dello staff, guidato da mister Rocha, insieme al preparatore Andrea Siclari e a mister Alfarano. “Sta andando benissimo e il mister Rocha non ha bisogno di presentazioni. Andrea Siclari,il nostro preparatore, mister Alfarano, li conoscevo già e ci stiamo allenando veramente bene: tanta intensità ma anche qualità, e vogliamo fare il massimo”, ha spiegato Minnella. Un approccio che punta non soltanto alla condizione fisica, ma anche alla crescita tecnica e tattica di un gruppo chiamato ad affrontare una stagione particolarmente impegnativa.

Un campionato competitivo, ma la Cadi vuole giocarsela

La Serie A2 Elite si preannuncia come un torneo difficile, con molte squadre attrezzate e pronte a contendersi gli obiettivi più importanti. Minnella, però, evidenzia la consapevolezza della squadra e la volontà di affrontare ogni avversario senza timori. “Sicuramente è un campionato molto competitivo e anche il girone lo è: le squadre sono attrezzate. Però noi non abbiamo paura di nessuno, affronteremo tutte le squadre a testa alta”. Una mentalità che nasce anche dalla convinzione nei mezzi del gruppo e dal lavoro quotidiano svolto in palestra, dove la preparazione tattica riveste un ruolo centrale.

Tra gli aspetti più importanti di questa fase di preparazione ci sono gli allenamenti intensi e il lavoro sulle idee tattiche dello staff. Per Minnella, la presenza di un tecnico come Rocha rappresenta un’opportunità di crescita per tutti i giocatori. “Certo, è fondamentale. Il mister, penso che la società l’abbia preso proprio per far crescere tutti noi e i ragazzi. Ci sono molti giocatori che possono migliorare grazie alle sue qualità, ed è giusto così”. Un percorso che punta a valorizzare ogni elemento della rosa e a costruire una squadra sempre più competitiva nel corso della stagione.

Minnella e il sogno chiamato Serie A

Alle spalle c’è una delusione ancora viva: nella passata stagione la Cadi Antincendi Futura è andata vicinissima al salto di categoria, sfumato soltanto all’ultimo. Un’esperienza che ha lasciato motivazioni ancora più forti per il nuovo campionato. Il sogno personale di Minnella è chiaro e coincide con quello dell’intero ambiente amaranto: raggiungere la Serie A. “Il mio sogno è salire in Serie A, anche perché l’anno scorso siamo rimasti un po’ male: ci credevamo molto e c’è mancato poco. Spero sia solo rimandato a quest’anno”. La Cadi Antincendi Futura riparte dunque con entusiasmo, ambizione e la voglia di trasformare il rimpianto della scorsa stagione in una nuova occasione per inseguire un traguardo storico.