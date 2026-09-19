Futura, debutto amaro in campionato: vittoria netta per il Formia

Un debutto da dimenticare per la Cadi Antincendi Futura nel nuovo campionato di futsal. La formazione gialloblù incassa una pesante sconfitta sul campo del Formia Futsal, che si impone con un netto 9-1, al termine di una gara dai due volti. La squadra allenata da mister Rocha aveva iniziato la sfida con il giusto atteggiamento, riuscendo a tenere testa agli avversari e trovando anche il vantaggio nel corso del primo tempo grazie alla rete di Pizetta su tiro libero. Poi, però, nella seconda parte della gara è arrivato il calo che ha permesso al Formia di prendere il controllo del match e dilagare. Una serata difficile, ma anche un primo importante banco di prova per una squadra chiamata a confrontarsi con un torneo impegnativo e ancora tutto da interpretare.

Un gol illusorio e un primo tempo positivo per la Cadi Antincendi Futura

Il match aveva lasciato intravedere segnali incoraggianti nella prima frazione. Nonostante le difficoltà, la Cadi Antincendi Futura ha mostrato organizzazione e personalità, riuscendo a creare diverse occasioni pericolose. Pesanti, però, le assenze per la formazione calabrese: fuori Kadu e Humberto Honorio, mentre Simone Minnella è rimasto in panchina soltanto per onor di firma. Il tecnico Alessandro Bagalà, per il Formia, ha schierato inizialmente Lancellotti, Filipponi, Tato, Maltauro, con Ricordi in porta. La prima assoluta della Futura sotto la guida di mister Rocha ha visto invece in campo il completo verde e la formazione composta da Parisi tra i pali, Dos Santos, Pizetta, Scopelliti e il capitano Cividini. L’avvio è stato subito vivace: dopo appena due minuti e cinque secondi, la Cadi ha colpito un palo con Dos Santos, dando il primo segnale della propria pericolosità.

La rete di Pizetta illude gli ospiti, poi il Formia reagisce

La partita è rimasta equilibrata per buona parte del primo tempo. Il Formia ha avuto alcune occasioni importanti, con Tato che da due passi non è riuscito a trovare la rete, mentre Parisi ha provato dalla distanza trovando la risposta di Ricordi. Anche i padroni di casa hanno avuto momenti di grande intensità, con Da Silva che ha impegnato Parisi, ma la Cadi è riuscita a mantenere ordine e compattezza. Il Formia, dopo meno di otto minuti, aveva già commesso cinque falli, ma è riuscito a resistere alle iniziative degli ospiti, compresa una grande occasione di Pedro Mendes sotto porta.

La svolta è arrivata a 7 minuti e 29 secondi dalla fine del primo tempo, quando Filipponi ha atterrato Cividini, causando un tiro libero per la Futura. Dal dischetto dei dieci metri Pizetta non ha sbagliato, portando la Cadi Antincendi Futura avanti e regalando agli ospiti un vantaggio importante. Poco dopo, Maltauro ha sfiorato il raddoppio, ma è stato decisivo l’intervento di Scopelliti. Anche il Formia ha colpito un palo, fino al pareggio arrivato a un minuto e tredici secondi dall’intervallo con Alciati, rete che ha dato nuova energia ai padroni di casa.

Nella ripresa il Formia prende il largo: nove gol e notte da dimenticare

Il secondo tempo ha completamente cambiato volto alla partita. Dopo appena un minuto, Maltauro ha trovato il gol del sorpasso per il 3-1, indirizzando definitivamente il match verso la squadra laziale. La Cadi ha provato a reagire, ma il Formia ha aumentato ritmo e intensità, sfiorando anche il quarto gol dopo pochi minuti. La rete era nell’aria ed è arrivata con Tato, bravo a sfruttare uno schema offensivo. Lo stesso giocatore ha poi trovato anche la seconda marcatura personale con una conclusione da campo a campo a metà della frazione. Il risultato è diventato sempre più pesante con il gol di Alciati, autore della doppietta personale per il momentaneo 6-1. Nel finale il tecnico Rocha ha dato spazio anche ai giovani Turiano, Lorenzo Honorio e Cicciarella in porta, oltre a provare la soluzione del powerplay per cercare di riaprire la sfida.

Il Formia dilaga nel finale: 9-1 il risultato definitivo

La reazione della Cadi non è bastata e il Formia ha continuato a colpire. Maltauro ha firmato il 7-1, ancora una volta con una conclusione da campo a campo, prima del gol di Lancellotti per l’8-1. A completare la serata negativa per la formazione gialloblù è arrivata anche la rete del giovane Under 19 Zuena, che ha fissato il risultato finale sul 9-1. Un passivo pesante per la Cadi Antincendi Futura, maturato soprattutto nella seconda parte di gara dopo un primo tempo nel quale la squadra aveva mostrato segnali incoraggianti.

Martedì al Palattinà arriva il Sulmona: subito l’occasione per il riscatto

La sconfitta di Formia rappresenta comunque soltanto il primo capitolo di una stagione lunga e impegnativa. La squadra dovrà ora trasformare questa battuta d’arresto in esperienza e ripartire immediatamente. La prossima occasione arriverà già martedì 22 settembre alle ore 19, quando al Palattinà arriverà il Sulmona. Per la Cadi Antincendi Futura sarà una partita fondamentale per cercare il primo riscatto stagionale e dimostrare il proprio valore dopo una serata difficile. La strada del campionato è appena iniziata, ma serviranno subito concentrazione, carattere e continuità per affrontare un torneo che si preannuncia duro e competitivo.