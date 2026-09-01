Futura, dal diploma al sogno della Serie A: il talento Squillaci guarda al futuro

Dal traguardo scolastico raggiunto alle ambizioni sportive per una stagione che si annuncia ricca di sfide. Alessandro Squillaci, giovane talento del calcio a cinque italiano originario di Motta San Giovanni e in forza alla Cadi Antincendi Futura in A2 Elite, si è raccontato ripercorrendo i momenti più importanti della sua estate e fissando gli obiettivi per il prossimo campionato. Il primo grande risultato è arrivato lontano dal parquet, con il tanto atteso diploma conquistato al Liceo Sportivo Alessandro Volta. Un traguardo importante per un giovane atleta chiamato ogni giorno a conciliare studio e sport ad alto livello, una sfida che spesso richiede sacrifici e grande organizzazione.

“Finalmente mi sono tolto quel grande peso. Sono libero-scherza”, ha esordito il pivot, raccontando con entusiasmo e sollievo la fine di un percorso impegnativo. Per Squillaci, però, il diploma non rappresenta un punto di arrivo, ma una nuova partenza anche sul piano della formazione personale. “Adesso ci sarà il percorso universitario, farò Scienze Motorie“, ha aggiunto il giovane talento, confermando la volontà di continuare a crescere senza trascurare il proprio percorso accademico. Una scelta che rappresenta un esempio per tanti ragazzi che inseguono un sogno sportivo mantenendo comunque alta l’attenzione verso la propria formazione.

La nuova stagione e l’obiettivo della Cadi Antincendi Futura

Archiviato il capitolo scolastico, Squillaci è già concentrato sulla nuova stagione sportiva. Le aspettative sono chiare e accompagnate dalla volontà di migliorarsi continuamente, seguendo una filosofia basata sul lavoro quotidiano e sulla crescita individuale e collettiva. “Mi aspetto una stagione in cui cerchiamo sempre di far meglio rispetto a quello che abbiamo fatto in precedenza”, ha spiegato il pivot, indicando la strada da seguire per affrontare il nuovo campionato.

La Cadi Antincendi Futura si prepara inoltre ad affrontare un importante cambiamento con l’arrivo del nuovo allenatore Sylvio Rocha, tecnico di grande esperienza e figura di riferimento nel panorama del futsal internazionale. Squillaci ha già avuto modo di confrontarsi con il nuovo mister e le prime impressioni sono state molto positive. “Sì, io ho già avuto modo di parlare col mister, l’ho trovato una persona disponibile, molto competente, anche se non c’è bisogno che lo dica io, parla la sua storia“, ha raccontato il giovane atleta.

Il sogno della Serie A e la crescita dei giovani talenti

La formazione calabrese si conferma una realtà attenta alla valorizzazione dei giovani, con numerosi ragazzi pronti a ritagliarsi spazio e responsabilità. Tra questi c’è proprio Squillaci, che non nasconde l’obiettivo più ambizioso per la prossima stagione. “Serie A”, è stata la risposta diretta del pivot alla domanda sull’obiettivo della squadra. Un traguardo pronunciato con naturalezza, ma che racchiude la determinazione di un gruppo intenzionato a puntare sempre più in alto. Per raggiungere questo obiettivo, Squillaci indica anche il proprio percorso personale: crescere, trovare maggiore spazio e contribuire al rendimento della squadra. “Mi aspetto di migliorare, di ottenere maggiore minutaggio e di dare una mano alla squadra per arrivare al nostro obiettivo”, ha dichiarato il giovane talento.

Infine, Squillaci ha dedicato un pensiero ai compagni di squadra più giovani, sottolineando il valore del lavoro svolto dal settore giovanile della Cadi Antincendi Futura e l’importanza della collaborazione tra generazioni diverse. “Io vedo tantissimi miglioramenti.Lo dicono pure gli straordinari risultati giovanili, siamo stati per tre anni di fila Campioni Under 19 nonostante una grande concorrenza in Calabria, e siamo arrivati terzi in Italia in Under 17. Come ho detto prima, cerchiamo tutti di dare il meglio per aiutare i ragazzi più grandi. Vedo dei bei ragazzi, molto carichi”. Un percorso fatto di crescita, sacrificio e ambizione quello di Alessandro Squillaci, giovane talento del futsal calabrese che, tra studio e sport, continua a inseguire nuovi traguardi con la maglia della Cadi Antincendi Futura.