Futura, Cividini carica la squadra: “dobbiamo fare tutti quanti insieme lo stesso percorso”

La Cadi Antincendi Futura è pronta a iniziare una nuova avventura nel campionato di A2 Elite, la seconda serie del basket italiano. A tracciare la rotta verso il debutto è il capitano Jean Carlos Cividini, che ai microfoni del club ha raccontato le sensazioni del gruppo dopo le settimane di preparazione e in vista dell’inizio ufficiale della stagione. Un’annata importante per la società del presidente Nino Mallamaci, chiamata a confrontarsi con un campionato di alto livello e con un girone che attraversa gran parte d’Italia, dall’Emilia Romagna alla Sicilia.

Il pivot gialloblù parte dalle condizioni del gruppo e dalla nuova guida tecnica che accompagnerà la squadra nel corso della stagione. “Innanzitutto quello che vedete è il capitano in formissima. Nuovo allenatore, nuova guida tecnica, cma il mister non c’è bisogno di presentarlo, penso lo conosciamo tutti. Solo complimenti, perché è veramente bravissimo”. Il capitano sottolinea poi il lavoro svolto durante la preparazione, evidenziando la volontà della squadra di migliorare e alzare il livello delle proprie prestazioni. “Stiamo lavorando durissimo. Stiamo lavorando bene, forte, per cercare di alzare un po’ di più l’asticella”.

“La squadra viene prima del singolo”

Alla domanda sulle aspettative personali per la nuova stagione, Cividini risponde mettendo al centro il valore del gruppo e la necessità di affrontare il percorso insieme. “Cerchiamo di aspettarci una stagione sempre fatta bene, non solo la mia però, di tutta la squadra. Perché penso che se arriva solo il singolo non si va da nessuna parte. Dobbiamo fare tutti quanti insieme lo stesso percorso, come stiamo facendo fino ad ora, e sicuramente avremo dei bei risultati”.

La Cadi Antincendi Futura si prepara dunque a vivere una stagione speciale, con l’obiettivo di consolidarsi nel campionato di A2 Elite e affrontare una competizione caratterizzata da trasferte e confronti con realtà provenienti da diverse regioni italiane. Il primo appuntamento ufficiale è fissato per sabato 19 settembre alle ore 16, quando la formazione gialloblù sarà impegnata sul campo del Formia per la gara d’esordio in campionato.

I tifosi potranno invece abbracciare la squadra pochi giorni più tardi: l’appuntamento con il primo match casalingo è fissato per martedì 22 settembre alle ore 19 al Palattinà, dove la Futura affronterà Sulmona. L’avventura in A2 Elite è pronta a cominciare e la squadra può contare sulla leadership di un capitano che indica nella forza del gruppo la chiave per affrontare la nuova stagione.