Furto di cavi di rame sulla ferrovia, caos nel Vibonese: ritardi e treni deviati

Un furto di cavi di rame lungo la linea ferroviaria sta provocando ritardi, variazioni di percorso e cancellazioni di corse dei treni nel Vibonese. I disagi sono concentrati in particolare nel tratto compreso tra Curinga e Francavilla Angitola, sulla linea Rosarno-Eccellente via Tropea. I tecnici di Rfi sono al lavoro per sostituire i cavi sottratti e ripristinare la piena funzionalita’ degli impianti. Nel frattempo i treni Intercity e quelli Regionali sono deviati sul percorso alternativo via Mileto, con conseguenti ritardi e modifiche ai consueti orari di viaggio. Le ripercussioni piu’ significative riguardano in particolare due Intercity.