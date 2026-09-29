Furto delle opere di Antonello da Messina, spunta l’ipotesi di una donna nella banda: gli investigatori hanno una maglietta dei ladri

Nuovi elementi emergono nell’inchiesta sul furto delle opere di Antonello da Messina, uno dei colpi più clamorosi mai avvenuti nel panorama italiano dei beni culturali. A distanza di settimane dal blitz messo a segno nella città dello Stretto durante il giorno di Ferragosto, gli investigatori stanno analizzando ogni dettaglio lasciato dalla banda, alla ricerca di indizi utili per identificare gli autori del furto. Tra le nuove piste al vaglio degli inquirenti c’è anche quella della possibile presenza di una donna all’interno del gruppo di ladri.

Secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza avrebbero mostrato una figura dalla corporatura particolarmente esile, con uno zainetto di stoffa sulle spalle. Si tratta, al momento, di un’ipotesi investigativa che dovrà essere verificata attraverso ulteriori approfondimenti. Le indagini proseguono infatti nel massimo riserbo, sia in Italia sia all’estero, con l’obiettivo di ricostruire ogni passaggio del furto e individuare i responsabili.

Il colpo di Ferragosto a Messina: un furto d’arte che ha scosso l’Italia

Il furto delle opere di Antonello da Messina ha avuto un forte impatto nel mondo della cultura e della tutela del patrimonio artistico nazionale. Il colpo è stato messo a segno il 15 agosto, in una giornata scelta probabilmente dagli autori proprio per sfruttare un momento particolare, caratterizzato dai festeggiamenti e dalla maggiore attenzione della città agli eventi legati alla festività. La cosiddetta “banda del museo”, come è stata definita in queste settimane, avrebbe agito con un piano studiato nei dettagli, riuscendo a introdursi nella struttura e a sottrarre opere di grande valore storico e artistico. La vicenda ha immediatamente fatto scattare una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina.

La possibile presenza di una donna nella banda: cosa mostrano le immagini

Uno degli elementi che ha attirato l’attenzione degli investigatori riguarda proprio le immagini registrate dalle telecamere. In alcuni fotogrammi sarebbe visibile una persona con una corporatura esile, dotata di uno zaino in tessuto sulle spalle. La presenza di un casco jet aperto nella parte anteriore e di una maglietta scura utilizzata per coprire la marca renderebbe però complessa l’identificazione. Secondo le ricostruzioni riportate, un dettaglio della parte frontale della maglietta avrebbe evidenziato una possibile forma compatibile con una rotondità, elemento che ha portato gli investigatori a valutare anche l’ipotesi della presenza di una donna tra i componenti del gruppo. Si tratta comunque di un’indicazione ancora da approfondire: le immagini delle telecamere rappresentano soltanto uno degli elementi raccolti nell’ambito dell’inchiesta.

La maglietta persa durante la fuga: un possibile elemento chiave per le indagini

Un altro dettaglio considerato importante dagli investigatori riguarda una delle magliette utilizzate dai ladri durante il colpo. Secondo quanto emerso, nella concitazione della fuga una delle due magliette scure utilizzate per coprire i caschi sarebbe stata persa per strada. L’indumento è ora nelle mani degli investigatori e potrebbe fornire elementi utili attraverso eventuali analisi tecniche. I componenti della banda avrebbero utilizzato le magliette proprio per rendere meno riconoscibili i caschi indossati durante l’azione: uno integrale e uno jet. Il recupero di un oggetto appartenuto ai presunti autori del furto rappresenta quindi un possibile tassello investigativo, perché potrebbe consentire agli specialisti di acquisire informazioni aggiuntive sulla dinamica del colpo.

L’inchiesta della Procura di Messina: indagini a tutto campo

L’indagine è stata aperta dal procuratore di Messina Antonio D’Amato ed è gestita dai sostituti procuratori Maria Di Mulo e Massimo Trifirò. Le attività investigative sono condotte dalla Squadra Mobile e dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, con il supporto di personale specializzato arrivato anche da Roma. Il lavoro degli investigatori si sta sviluppando su più fronti, con accertamenti che riguardano sia la ricostruzione della dinamica del furto sia l’analisi degli elementi lasciati dalla banda durante l’azione. La delicatezza del caso è legata anche al valore delle opere coinvolte e alla necessità di recuperare quanto sottratto, tutelando un patrimonio artistico di straordinaria importanza.

Il sistema di allarme e il dettaglio della porta utilizzata per entrare

Tra gli aspetti analizzati dagli investigatori c’è anche il funzionamento del sistema di sicurezza del museo. Secondo quanto emerso nelle ricostruzioni dell’inchiesta, tutte le parti del sistema d’allarme risultavano attive tranne una, proprio quella attraverso cui i ladri sarebbero riusciti ad accedere all’interno della struttura. Questo elemento viene considerato dagli investigatori uno degli aspetti da approfondire per comprendere come sia stato possibile portare a termine il colpo. La verifica dei sistemi di sicurezza potrebbe infatti aiutare a ricostruire la preparazione dell’azione e stabilire se i responsabili conoscessero già alcuni dettagli dell’edificio o delle sue protezioni.

La caccia ai responsabili continua: tutti gli elementi sotto esame

La ricerca degli autori del furto delle opere di Antonello da Messina continua dunque attraverso una serie di accertamenti tecnici e investigativi. Le immagini delle telecamere, la maglietta recuperata, i dettagli sull’abbigliamento utilizzato dai ladri e le informazioni raccolte dagli investigatori rappresentano elementi che potrebbero contribuire a ricostruire l’identità della banda.

L’obiettivo resta quello di fare piena luce su un episodio che ha colpito non soltanto la città di Messina, ma l’intero sistema italiano della tutela del patrimonio culturale. Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni con il massimo riserbo, mentre gli investigatori continuano a lavorare per individuare chi ha organizzato e realizzato il colpo.