Furiosi incendi in Sicilia, soccorritori al lavoro tutta la notte: diversi fronti attivi

È stata una notte di intenso lavoro per vigili del fuoco, forestali e volontari della Protezione civile a Palermo e in numerosi centri della provincia, dove diversi incendi hanno richiesto interventi continui per contenere le fiamme e scongiurare conseguenze più gravi. L’emergenza ha interessato più punti del territorio palermitano, con fronti di fuoco sviluppatisi tanto nel capoluogo quanto nell’entroterra e lungo diverse aree della provincia. Particolare attenzione è stata rivolta a Monte Grifone, dove le fiamme sono tornate a minacciare i fianchi del rilievo, rendendo necessario un tempestivo intervento dei soccorritori per evitare che il rogo potesse avvicinarsi ulteriormente alle zone abitate.

Incendi a Palermo, torna la paura a Monte Grifone

Nel capoluogo siciliano il fronte più delicato ha riguardato proprio Monte Grifone, area già conosciuta per precedenti incendi di particolare gravità. Le fiamme hanno nuovamente interessato i fianchi del rilievo, facendo scattare le operazioni di contenimento durante le ore notturne. La priorità è stata quella di evitare che il fuoco potesse propagarsi verso le aree più vicine alle abitazioni, rendendo necessario un intervento rapido da parte delle squadre impegnate sul posto. La situazione ha inevitabilmente riacceso il ricordo di quanto avvenuto nel 2023, quando un incendio divampato nella stessa zona aveva raggiunto e danneggiato la chiesa quattrocentesca di Santa Maria di Gesù. Un precedente che rende ancora più delicata ogni nuova emergenza che interessa Monte Grifone e che ha contribuito ad aumentare l’attenzione sulle operazioni portate avanti nella notte.

Partinico, incendi in contrada Bosco Falconeria e vicino al Lago Poma

Gli incendi non hanno riguardato soltanto Palermo. A Partinico il fuoco ha divorato porzioni di territorio in contrada Bosco Falconeria e in un’altra area nei pressi del Lago Poma. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento delle squadre impegnate sul fronte dell’emergenza per contenere l’avanzata delle fiamme. La presenza di più incendi contemporaneamente ha reso particolarmente impegnativa la notte per i soccorritori, chiamati a operare in diverse zone della provincia di Palermo.

San Giuseppe Jato, fiamme vicino al Parco della memoria di Giuseppe Di Matteo

Momenti di forte apprensione sono stati registrati anche a San Giuseppe Jato. Qui un fronte di fuoco si è sviluppato a breve distanza dal Parco della memoria dedicato a Giuseppe Di Matteo, uno dei luoghi simbolici del territorio. La vicinanza dell’incendio al parco ha richiesto particolare attenzione da parte delle squadre impegnate nelle operazioni notturne. Il fronte è stato inserito tra le situazioni che hanno reso necessaria la mobilitazione dei soccorritori nel corso della notte, insieme ai numerosi altri incendi segnalati nel Palermitano.

Incendi anche a Bagheria, Carini, Altavilla Milicia e Monreale

La mappa degli interventi ha coinvolto una porzione molto ampia della provincia. A Bagheria le squadre sono intervenute in contrada Santa Caterina, mentre altri incendi hanno richiesto operazioni anche nel territorio di Carini. Situazioni di emergenza simili sono state segnalate inoltre ad Altavilla Milicia e Monreale. Si è trattato quindi di una notte caratterizzata da numerosi fronti di fuoco, distribuiti in più comuni e capaci di impegnare contemporaneamente vigili del fuoco, personale forestale e volontari della Protezione civile.