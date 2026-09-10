Furgiuele replica a Talarico: “numeri inventati e rancore. Per FN oltre 100 comitati e 2000 tesserati in 2 mesi”

“Non avremmo voluto alimentare ulteriormente una polemica priva di qualsiasi consistenza politica, ma, chiamati nuovamente in causa, riteniamo necessario fare ancora una volta chiarezza. Le farneticanti dichiarazioni di Giancarlo Talarico appartengono al mondo della fantasia e del rancore personale, non alla realtà politica“. Lo dichiara l’On. Domenico Furgiuele, parlamentare e coordinatore regionale di Futuro Nazionale in Calabria.

“In Calabria non esiste alcuna emorragia di iscritti. Parlare di 2.500 dissidenti pronti a lasciare il movimento è una menzogna ridicola, smentita dai fatti e dai numeri reali del partito. Posso inoltre comunicare ufficialmente che i due pseudo presidenti di comitato richiamati in questa vicenda sono stati sospesi direttamente dalla Segreteria nazionale di Futuro Nazionale.

La realtà è esattamente opposta a quella raccontata da Talarico. In appena due mesi dalla mia nomina a coordinatore regionale sono nati 30 nuovi comitati, portando Futuro Nazionale a oltre 100 comitati in Calabria, mentre abbiamo registrato circa 2.000 nuovi tesserati nello stesso periodo, arrivando dunque a quota 7.000 tesserati reali, persone che hanno scelto spontaneamente di aderire e sostenere il nostro progetto, e non numeri gonfiati o tessere costruite a tavolino come troppo spesso avviene negli altri partiti.

A questo si aggiungono gruppi consiliari importanti, come quelli di Lamezia Terme e Crotone, oltre ai tanti amministratori locali che, giorno dopo giorno, stanno aderendo al nostro progetto.

Dispiace che chi non riesce a trovare spazio per le proprie ambizioni personali tenti di gettare fango su una comunità viva e in costante crescita. Quanto al peso politico di Giancarlo Talarico, bastano i numeri a raccontarlo, appena un anno fa, candidato alle elezioni comunali di Lamezia Terme, città di circa 70 mila abitanti, raccolse appena 33 preferenze. E allora una domanda sorge spontanea, come può sostenere di essere in grado di mobilitare 2.500 tesserati chi, quando si è misurato personalmente con il voto dei cittadini, è riuscito a raccogliere appena 33 preferenze? Se davvero avesse avuto una simile capacità di mobilitazione, avrebbe potuto utilizzarla per farsi eleggere al Consiglio comunale di Lamezia Terme. I numeri, anche questa volta, parlano da soli.

E poi viene da chiedersi, quante altre volte il signor Talarico annuncerà la sua uscita? Un’uscita che sembra arrivare quasi ad orologeria ogni volta che Futuro Nazionale organizza un’iniziativa importante. Personalmente non conosco il signor Talarico e non ho mai avuto il piacere di incontrarlo. Non lo abbiamo mai visto per strada, non lo abbiamo mai visto a un gazebo, non lo abbiamo mai visto partecipare alle nostre iniziative sul territorio.

Forse la sua idea di militanza è rappresentata al meglio da quel post pubblicato all’inizio dell’estate, nel quale annunciava che le “attività” si chiudevano per la stagione estiva. Una concezione quantomeno singolare della militanza politica per chi oggi pretende addirittura di parlare a nome di migliaia di persone. Ma di che stiamo parlando?

Da parlamentare con oltre dieci anni di esperienza politica e di radicamento sul territorio, sono abituato a misurarmi con i fatti e con il consenso reale, non con numeri inventati e polemiche da bar.

Futuro Nazionale in Calabria è oggi più forte, più unito e più strutturato che mai. Lo dimostreremo domenica 13 settembre, accogliendo il generale Roberto Vannacci in una regione nella quale il nostro progetto continua a crescere e a radicarsi. Ai rancori personali lasciamo le chiacchiere. Noi continuiamo a costruire Futuro Nazionale”, conclude Furgiuele.