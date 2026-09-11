Fratelli d’Italia Reggio Calabria, rafforzati i Dipartimenti provinciali: 5 nuove nomine per il radicamento sul territorio

Prosegue il percorso di rafforzamento e radicamento territoriale di Fratelli d’Italia nella provincia di Reggio Calabria, attraverso una struttura sempre più articolata, competente e capace di sviluppare iniziative concrete sui temi di maggiore interesse per le comunità locali. In questa prospettiva assume un ruolo centrale il lavoro dei Dipartimenti tematici, strumenti indispensabili di approfondimento, proposta e confronto, chiamati a mettere a sistema competenze, professionalità ed esperienze provenienti dai territori e a tradurle in contributi utili all’azione politica del Partito.

Nell’ambito di questo percorso, il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Bruno Squillaci, ha proceduto alle seguenti nomine:

Dipartimento Politiche Sociali: Maria Carmela Digiacco , Consigliere comunale di San Ferdinando e operatrice di Patronato;

, Consigliere comunale di San Ferdinando e operatrice di Patronato; Dipartimento Equità Sociale e Disabilità: Maria Viviana Demaio , psicologa esperta in disabilità e disturbi del neurosviluppo, di Gioia Tauro;

, psicologa esperta in disabilità e disturbi del neurosviluppo, di Gioia Tauro; Dipartimento Casa, Grandi Infrastrutture e Lavori Pubblici: Antonio Violi , Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Santa Cristina d’Aspromonte ed esperto in infrastrutture e trasporti;

, Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Santa Cristina d’Aspromonte ed esperto in infrastrutture e trasporti; Dipartimento Montagna e Zone Disagiate: Natalino Licari , esperto in valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico, con brevetto regionale di Guida Montana e Naturalistica, di Rosarno;

, esperto in valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico, con brevetto regionale di Guida Montana e Naturalistica, di Rosarno; Dipartimento Imprese e Mondi Produttivi: Michele Condoluci, manager commerciale e delle risorse umane, di Melicucco;

“L’obiettivo – dichiara Squillaci – è rafforzare ulteriormente la presenza politica e organizzativa del Partito sul territorio, valorizzando competenze reali e professionalità capaci di offrire un contributo concreto nei diversi ambiti. I Dipartimenti devono essere luoghi di elaborazione, ascolto e proposta, in stretto raccordo con i territori, con gli amministratori, con il mondo delle professioni, delle imprese e dell’associazionismo“.

Ai nuovi Responsabili è stato già affidato un primo obiettivo operativo: effettuare una ricognizione delle principali criticità e priorità del proprio ambito di competenza e predisporre una prima proposta concreta di iniziativa da sviluppare sul territorio. Un lavoro che servirà a costruire un programma coordinato di attività, favorire le sinergie tra i diversi Dipartimenti e tradurre fin da subito le competenze individuate in proposte e iniziative concrete.

L’attività dei Dipartimenti si svilupperà in costante sinergia con il Coordinamento provinciale, con i Circoli territoriali e con il fondamentale sostegno dei rappresentanti istituzionali di Fratelli d’Italia, oggi presenti e autorevolmente impegnati nei diversi livelli di governo e nelle istituzioni. Un raccordo essenziale per trasformare l’ascolto dei territori in proposte politiche e amministrative concrete e dare maggiore forza alle istanze delle comunità locali.

Il percorso di completamento dell’organigramma provinciale proseguirà nelle prossime settimane con l’individuazione di ulteriori figure chiamate a guidare gli altri Dipartimenti tematici, con l’obiettivo di rendere sempre più capillare, qualificata e incisiva l’azione di Fratelli d’Italia nella provincia di Reggio Calabria.