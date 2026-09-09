Fratelli d’Italia in piazza a Reggio Calabria: gazebo in Via Marina per raccontare quattro anni di governo Meloni

Nella serata di ieri, 8 settembre, a partire dalle ore 21:00, la splendida cornice di Via Marina ha ospitato il gazebo promosso dal Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia Reggio Calabria. L’iniziativa, che si inserisce nel solco della campagna nazionale “La Destra non si ferma d’estate”, è stata l’occasione per incontrare la comunità e tracciare un bilancio di quattro anni di intenso lavoro. Quattro anni di impegno, dedizione, crescita e traguardi tangibili che il Governo guidato dal Presidente Giorgia Meloni ha conseguito per la Nazione. Un’azione di governo che ha restituito credibilità, stabilità economica e centralità all’Italia nel contesto internazionale. Principi e risultati che il Coordinamento Cittadino porta avanti quotidianamente a livello locale, mantenendo salda la rotta e garantendo un presidio di ascolto costante e trasparente.

“La nostra presenza in piazza dimostra che per Fratelli d’Italia l’impegno politico è una missione al servizio delle persone, 365 giorni all’anno“, commenta la coordinatrice cittadina Ersilia Cedro. “In un momento fondamentale per il futuro di Reggio Calabria, guidati dall’esempio e dai valori che la nostra leader ci insegna, lavoriamo come un gruppo unito e coeso per portare sul territorio soluzioni concrete e risposte ai bisogni effettivi della gente“.

All’iniziativa hanno preso parte attiva e calorosa, il consigliere regionale Daniela Iiriti, il consigliere metropolitano Zavettieri, i consiglieri comunali Bilardi, Mangano, De Blasio e Calafiore di Fratelli d’Italia e l’assessore Demetrio Marino. A rafforzare la vicinanza del territorio ha partecipato anche la delegazione del Circolo di Fratelli d’Italia di Villa San Giovanni, guidata dal presidente Antonio Messina, a testimonianza di una sinergia totale tra l’azione del Governo Nazionale e il lavoro svolto nelle istituzioni locali a supporto dell’amministrazione e della comunità.

“Come ricorda spesso la nostra leader Giorgia Meloni: ‘i grandi traguardi non si raggiungono con i proclami, ma con la forza della coerenza, il coraggio delle idee e il lavoro quotidiano a fianco dei cittadini‘. È con questo spirito che il Coordinamento Cittadino continuerà a lavorare, a testa alta e senza sosta, per il bene di Reggio Calabria“, si legge in conclusione della nota di FdI Reggio Calabria.