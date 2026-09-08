Francesco Totti saluta la Sicilia: dal calcio di Patti al relax alle Eolie, ultima tappa a Taormina

Dalle emozioni del campo alle acque cristalline delle Isole Eolie, fino alla magia di Taormina. Si è concluso con una tappa nella Perla dello Ionio il viaggio siciliano di Francesco Totti, arrivato sull’Isola nei giorni scorsi per partecipare ad un appuntamento di al Palasport di Patti e poi concedersi alcuni giorni di relax tra mare e bellezze naturali. L’ex capitano della Roma ha vissuto una parentesi siciliana all’insegna dello sport, dell’amicizia e del tempo libero, accompagnato dalla compagna Noemi Bocchi e da un gruppo di amici, tra cui alcuni degli ex calciatori che hanno condiviso con lui l’esperienza dell’evento dedicato ai grandi protagonisti del calcio italiano.

Da Patti alle Eolie: il viaggio siciliano di Totti tra calcio e vacanza

Il primo appuntamento del soggiorno siciliano di Francesco Totti è stato legato al calcio. L’ex numero 10 giallorosso è stato infatti tra i protagonisti di “Operazione Nostalgia”, l’evento che ha riportato sul terreno di gioco numerosi campioni del passato, richiamando centinaia di appassionati al Palasport di Patti. Una giornata di festa e ricordi, con il pubblico che ha potuto riabbracciare alcuni dei volti più amati del calcio italiano e rivivere emozioni legate a un’epoca indimenticabile dello sport. Dopo la grande partecipazione all’evento, Totti ha scelto di proseguire il suo soggiorno dedicandosi al relax, raggiungendo le Isole Eolie insieme a Noemi Bocchi e a un gruppo di amici.

Mare e relax alle Eolie tra Lipari e le altre isole dell’arcipelago

Il soggiorno nell’arcipelago eoliano è stato caratterizzato da momenti di tranquillità e dalla scoperta delle bellezze del territorio. La coppia ha trascorso alcune giornate in barca, tra escursioni e panorami mozzafiato, visitando Lipari e altre località delle Eolie. Un’esperienza lontana dai riflettori del calcio e dalla quotidianità, dedicata al mare e alla natura di uno degli angoli più suggestivi della Sicilia. Le isole vulcaniche hanno rappresentato così una delle tappe più apprezzate del viaggio siciliano dell’ex campione, che ha potuto godere delle atmosfere uniche dell’arcipelago.

L’entusiasmo del sindaco Cateno De Luca per la visita di Totti

La visita a Taormina ha suscitato anche la reazione del sindaco Cateno De Luca, che ha voluto condividere sul proprio profilo Facebook il momento vissuto dall’ex campione nella città siciliana. Il primo cittadino ha riportato le parole pronunciate da Totti durante la sua permanenza nella Perla dello Ionio, sottolineando il legame immediato creatosi tra l’ex calciatore e il territorio. Un incontro che ha aggiunto un ulteriore momento significativo al soggiorno siciliano del campione, capace ancora oggi di attirare entusiasmo e affetto ovunque si trovi.