Francesco Boccia: “vi dico perché vogliamo vincere le suppletive di Reggio. Questo voto in Calabria dimostra una cosa”

A una settimana e mezza dal voto per le elezioni suppletive nel collegio uninominale di Reggio Calabria, il confronto politico arriva anche sul tavolo nazionale. A parlarne è il capogruppo del Partito Democratico alla Camera Francesco Boccia – intervistato dal Corriere della Sera su temi nazionali e internazionali – che ha risposto anche a una domanda sulla competizione elettorale calabrese. Alla domanda se il centrosinistra possa vincere le suppletive anche grazie alla presenza di Roberto Vannacci, Boccia ha replicato rivendicando la scelta del candidato dell’area progressista, Frank Benedetto, indicato come elemento centrale della sfida elettorale.

Il dirigente del Partito Democratico ha spiegato così la posizione del centrosinistra: “Vogliamo vincere perché il candidato è uno stimato cardiochirurgo che unisce tutta l’area progressista, Frank A. Benedetto. La Calabria è il primo test e dimostra che ci sono due destre”. Le parole di Boccia si inseriscono nel dibattito politico che accompagna il voto suppletivo in Calabria, considerato dai partiti anche un momento di verifica in vista delle prossime elezioni politiche. La sfida del collegio viene infatti letta come un appuntamento in grado di offrire indicazioni sugli equilibri politici nazionali.

La sfida tra Roscioli, Benedetto e il ruolo di Vannacci

Nel confronto elettorale calabrese il centrodestra punta su Fabio Roscioli, mentre l’area progressista sostiene Frank Benedetto. Sullo sfondo c’è anche la presenza politica di Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, il cui coinvolgimento nella campagna elettorale ha alimentato il dibattito sulla composizione del fronte di centrodestra. Proprio a questo scenario si riferisce Boccia quando parla di “due destre”, richiamando la contrapposizione tra le diverse componenti che si stanno confrontando nel voto calabrese.

Il voto del collegio uninominale di Reggio Calabria viene osservato dai partiti anche in prospettiva nazionale. A pochi mesi dalle prossime elezioni politiche, le forze in campo considerano questa consultazione un’occasione per misurare consenso, organizzazione territoriale e capacità di aggregare gli elettori. La campagna elettorale entra quindi nella fase finale, con i candidati impegnati a raccogliere il sostegno degli elettori e con il confronto politico che continua ad allargarsi oltre i confini regionali.