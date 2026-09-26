Foto fake su Siracusano, Calenda su Vannacci: “una volta gli ufficiali erano gentiluomini”

La polemica sulla foto fake di Matilde Siracusano continua ad allargarsi e coinvolge anche Carlo Calenda. Il leader di Azione è intervenuto sui social per criticare duramente la scelta dell’eurodeputato Roberto Vannacci di condividere l’immagine manipolata della sottosegretaria al Governo Meloni, definendo il gesto un comportamento lontano dai valori che, secondo Calenda, dovrebbero accompagnare chi ha ricoperto ruoli nelle istituzioni e nelle Forze Armate.

Calenda contro Vannacci: “una volta gli ufficiali erano gentiluomini”

Il leader di Azione ha affidato ai social la propria reazione alla vicenda, indirizzando parole molto dure nei confronti del generale ed eurodeputato. “Una volta gli ufficiali erano gentiluomini. Ci sono tanti modi in cui Vannacci ha infangato e infanga la divisa che ha portato. Quello di modificare il décolleté di una signora con l’IA è particolarmente puerile e squallido”, ha scritto Carlo Calenda. Il commento si chiude con l’epiteto “Cafonacci”, termine utilizzato dal leader di Azione per esprimere la propria critica nei confronti dell’atteggiamento attribuito a Vannacci.