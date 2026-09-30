Forza Italia si riorganizza a Messina, Minardo: “Più radicati e aperti, nasce una nuova classe dirigente”

Forza Italia avvia la riorganizzazione del partito a Messina con la costituzione di un direttivo e di un’assemblea cittadina. Lo ha annunciato il commissario regionale Nino Minardo, che ha incontrato oggi a Palazzo della Seta dirigenti, amministratori e militanti, alla presenza del segretario provinciale Bernadette Grasso. “In tutta la Sicilia lavoriamo per un partito più organizzato, più radicato sul territorio e aperto a chi oggi non ne fa parte“, ha detto Minardo, che ha ringraziato Grasso “per avere tenuto insieme il partito anche nei momenti più difficili”. “A Messina abbiamo attraversato delle difficoltà, sarebbe inutile negarlo – ha aggiunto –. Non intendo però perdere tempo su chi ha scelto altre strade: mi interessano le persone che ci sono e quelle che possono arrivare”.

Minardo ha richiamato la tradizione liberale ed europeista della città, “la terra di Gaetano e Antonio Martino”, un’eredità “fondata sulla libertà della persona, sulla responsabilità e sull’Europa, che dobbiamo rendere attuale”.

Direttivo e assemblea, ha spiegato, dovranno coinvolgere “amministratori, professionisti, imprenditori, associazioni, realtà civiche e giovani”. L’obiettivo è “formare una nuova classe dirigente e tornare a essere un punto di riferimento per l’area moderata, liberale, popolare ed europeista. Non mi interessa contare quanti eravamo ieri, ma quanti potremo essere domani”.