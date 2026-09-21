Forza Italia, Nunzio Pedalino nuovo commissario cittadino a San Giovanni La Punta

Nunzio Pedalino è il nuovo commissario cittadino di Forza Italia per il Comune di San Giovanni La Punta. Ad affiancarlo con funzioni di vicario Alessandro Chiara. Lo rende noto la segreteria provinciale di Forza Italia Catania guidata dall’eurodeputato Marco Falcone. “Formulo i migliori auguri di buon lavoro a Pedalino e Chiara – dichiara Falcone – chiamati all’impegno per dare radicamento e sempre maggiore rappresentatività a Forza Italia a San Giovanni La Punta, in raccordo con i nostri rappresentanti in Amministrazione Luca Pappalardo e Claudio Giulio. Abbiamo puntato su di loro per aprire una nuova fase di ascolto e consolidamento del rapporto con i cittadini, valorizzando chi si è speso sotto le insegne del nostro partito per costruire consenso e lavorare nell’interesse del territorio”, conclude.