Fondazione Politeama: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio area ristoro al Polo Fieristico “Colosimo” | INFO

La Fondazione Politeama – Città di Catanzaro rende noto che è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse da parte di operatori economici per l’affidamento in concessione del servizio di area ristoro (bar / punto ristoro) presso il Polo Fieristico “G. Colosimo”, struttura in gestione alla Fondazione. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio in occasione delle manifestazioni, degli eventi e delle iniziative in calendario presso il Polo Fieristico secondo gli orari correlati agli eventi e concordati con la Fondazione.

La concessione avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, rinnovabili per ulteriori tre anni a insindacabile giudizio della Fondazione. È stabilito un canone di concessione annuo, posto quale importo minimo fisso, pari ad euro 15mila da corrispondere alla Fondazione secondo le modalità e le scadenze che saranno definite nel contratto. Requisiti di partecipazione, descrizione del servizio e criteri di selezione sono consultabili sull’avviso pubblicato al seguente link https://www.politeamacatanzaro.net/?page_id=4935 unitamente alla planimetria dei locali e al modello di domanda che dovrà essere inviata entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 1 ottobre 2026.