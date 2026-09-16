Folk, gli Zingari Felici pronti a incantare Rho al Calabria Festival

Tra i brani del “Morea Tour” degli Zingari Felici, attesi il 16 settembre al Calabria Festival di Rho, spicca “Ninna Nà”, la canzone dedicata alla loro piccola figlia, Morea. Il duo, composto da Emanuele Grispino e Celeste Iiritano, è celebre nel panorama della musica folkloristica calabrese per la semplicità espressiva e la ricchezza delle tematiche affrontate nei propri brani. E “Ninna Nà” — insieme a “Terra Calabra” e ad altri successi del loro repertorio — costituirà il cuore pulsante del Morea Tour. La musica degli Zingari Felici si trasformerà certamente nell’arma capace di avvolgere il pubblico in un abbraccio di travolgente emozione.

La terra di Lombardia si erge così a solenne palcoscenico per un evento prodigioso

La terra di Lombardia si erge così a solenne palcoscenico per un evento prodigioso; un incantesimo d’artificio verrebbe quasi da dire, animato anche dall’impeto di questo duo che, unendosi agli altri colossi del canto folk calabrese, forgerà in scena la viscerale potenza della nostra terra! È un po’ l’unione perfetta degli elementi in cui i valori, soprattutto quelli sacri della famiglia, si sposano con la forza del canto, abbracciando l’impeto della poesia. Una marcia trionfale, insomma, che risale la penisola e conquista il Nord Italia, dopo aver fatto tremare di giubilo e di estasi la piazza del Kaulonia Tarantella Festival!

Il Morea Tour, in questa occasione, attinge la sua energia proprio dal miracolo della vita di questa bimba, venuta alla luce dall’amore tra Emanuele e Celeste. E poi ci sono le altre loro canzoni, dove ogni nota si trasforma in un rito potente di eterna magia. E così, dalle amatissime piazze storiche del Sud alle imponenti vetrine del Nord, in un’esplosione travolgente d’affetto, Emanuele e Celeste dimostrano che quando la musica nasce dal cuore e dalla Calabria, dalla verità e dal fuoco delle nostre radici, ha il potere di conquistare ogni palcoscenico e far battere all’unisono migliaia di cuori!