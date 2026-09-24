Focus ‘Ndrangheta nel Crotonese: maxi controlli tra Mesoraca, Petilia e Cotronei, sequestrata area da 1.000 mq

Nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus ‘Ndrangheta, predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca FERRARO ha interessato le città di Mesoraca, Petilia Policastro e Cotronei. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nel corso del servizio interforze, personale della Polizia Stradale ha effettuato un controllo presso un’attività di vendita e noleggio veicoli. All’esito degli accertamenti, il titolare è stato sanzionato per la mancata istituzione il registro di carico e scarico dei veicoli usati (p.m.r. 308,00 euro) e per aver esercitato l’attività in assenza della prescritta SCIA. Nel corso dei successivi controlli su strada, il personale della Polizia Stradale ha inoltre contestato, ai sensi del Codice della Strada, una violazione nei confronti del conducente di un veicolo sorpreso ad utilizzare il telefono mentre si trovava alla guida, con l’applicazione di una sanzione amministrativa di 250,00 euro e la sospensione della patente di guida per 15 giorni.

Nell’ambito del servizio, personale della Capitaneria di Porto ha effettuato un controllo presso un’azienda operante nel settore del commercio e della manutenzione di penumatici. All’esito degli accertamenti, è stata disposta la cessazione immediata dell’attività, con contestuale sequestro di un’area di circa 1.000 metri quadrati, per l’assenza dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e per l’abbandono di rifiuti sul terreno, in un’area scoperta adiacente al capannone principale dell’attività commerciale.

Per tutta la durata del servizio, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti su persone e veicoli ed ha controllato il rispetto del Codice della Strada da parte degli utenti, sulle principali arterie stradali. In tale contesto, sono state elevate nr. 3 sanzioni al Codice della Strada con contestuale sospensione della carta di circolazione e sequestro amministrativo di un veicolo. Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno identificato nr. 255 persone e hanno controllato nr. 156 veicoli, oltre ad effettuare nr. 20 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

388 persone controllate, di cui 110 con precedenti

persone controllate, di cui con precedenti 250 veicoli controlli

veicoli controlli 4 sanzioni al Codice della Strada

sanzioni al Codice della Strada 5 esercizi commerciali controllati

esercizi commerciali controllati 3 sanzioni amministrative elevate

Tale attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e i suoi risultati confermano l’importanza del coordinamento tra le diverse Forze di polizia, in grado di assicurare la prevenzione e la repressione dei reati nonché a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e agricolo. Le attività di controllo proseguiranno con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa vigente e la regolarità delle autorizzazioni amministrative, sanitarie, demaniali e di pubblica sicurezza connesse alle diverse attività esercitate. Le operazioni interforze rappresentano il costante impegno delle Istituzioni a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e che operano lecitamente nel territorio.