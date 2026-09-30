Fitwalking for AIL: torna a Reggio Calabria l’evento solidale a sostegno della ricerca | INFO

È tutto pronto per Fitwalking for AIL, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, giunto alla sua decima edizione che coinvolge, da Nord a Sud, 40 città italiane. La sezione AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) “Alberto Neri” di Reggio Calabria e Vibo Valentia si sta preparando ad accogliere i partecipanti all’edizione 2026, che nella città calabrese dello Stretto si terrà domenica 4 ottobre. Fitwalking for AIL è una camminata solidale non competitiva che celebra la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica. L’evento, aperto a tutti, unisce sport e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

L’appuntamento a Reggio Calabria è previsto per le ore 09:00 presso il Villaggio AIL, punto di ritrovo e accoglienza allestito in viale Genoese Zerbi, nell’area adiacente la Stazione Lido. Alle ore 10:00 è prevista una fase introduttiva con il riscaldamento, curata dagli istruttori qualificati Fausto Certomà (membro del Comitato Scientifico Nazionale per lo sviluppo del Fitwalking) e Piero Nunnari (membro istruttore di Mediterranea Fitwalking). Alle ore 11:00 il gruppo di partecipanti partirà seguendo il percorso ad anello attraverso il lungomare Falcomatà, il Parco Urbano (ex Tempietto), la via Marina Bassa, Rada Giunchi, per poi arrivare all’È Hotel e tornare infine al punto di partenza. La quota di iscrizione di € 10,00 comprende il kit gara, che verrà distribuito alla partenza e in cui ogni partecipante potrà trovare dei gadget utili e personalizzati utili durante la camminata: 1 sacca/zainetto, 1 t-shirt, 2 biscotti/snack. Per rispettare l’ambiente con un approccio plastic-free, si raccomanda a tutti i partecipanti di munirsi di borraccia con acqua.

Anche quest’anno, inoltre, l’evento prevede il VILLAGGIO AMBIENTE E SALUTE, uno spazio dedicato alla salute, alla prevenzione, al benessere e alla tutela dell’ambiente, con attività e iniziative per grandi e piccini. Gli stand presenti saranno dedicati a:

servizio di check-up VEIN CHECK Virtuoso , con esame gratuito per la valutazione dell’insufficienza venosa, una condizione spesso associata a problematiche di circolazione e sensazione di pesantezza negli arti inferiori. Si tratta di uno screening fondamentale per la prevenzione, che monitora e individua tempestivamente segnali di insufficienza venosa o altre disfunzioni del sistema circolatorio;

, con esame gratuito per la valutazione dell’insufficienza venosa, una condizione spesso associata a problematiche di circolazione e sensazione di pesantezza negli arti inferiori. Si tratta di uno screening fondamentale per la prevenzione, che monitora e individua tempestivamente segnali di insufficienza venosa o altre disfunzioni del sistema circolatorio; servizio di Estetica Oncologica APEO , dedicato alla cura, alla dignità e al benessere in un’ottica di miglioramento della qualità di vita delle persone in terapia oncologica, con consulenze gratuite e piccoli trattamenti mani;

, dedicato alla cura, alla dignità e al benessere in un’ottica di miglioramento della qualità di vita delle persone in terapia oncologica, con consulenze gratuite e piccoli trattamenti mani; servizio Benessere del Piede con informazioni e indicazioni utili per camminare in modo corretto, ridurre il rischio di sovraccarichi e favorire una postura più equilibrata. Il servizio è pensato per accompagnare i partecipanti verso una pratica di movimento sicura, consapevole e rispettosa della salute.

Iscriversi alla Fitwalking for AIL 2026 significa scegliere di sostenere i progetti di Ricerca e Assistenza di AIL in favore dei pazienti ematologici, camminando insieme verso il futuro. Sarà una grande festa in cui chiunque potrà diventare testimone di solidarietà postando sui canali social di AIL una foto o un video con l’hashtag #versonuovitraguardi.

AIL offre una giornata da vivere insieme, camminando per sostenere la ricerca e promuovendo i valori della solidarietà, della prevenzione e del benessere. Basterà preparare le scarpe, coinvolgere amici e famiglia e camminare insieme a noi!