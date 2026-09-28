Fitch promuove l’Italia: Pil 2026 all’1%, rialzo record nelle nuove stime sull’economia

L’economia italiana accelera nelle previsioni di Fitch Ratings, che nel nuovo Global Economic Outlook di settembre ha rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil italiano per il 2026, portandole all’1%, con un aumento di 0,4 punti percentuali rispetto alla precedente previsione. La revisione rappresenta l’incremento più consistente tra quelli registrati dalle principali economie europee e arriva all’interno di un quadro internazionale nel quale l’agenzia descrive un’economia globale più solida delle attese, nonostante gli effetti degli shock energetici e delle tensioni sui mercati internazionali. Fitch ha infatti aumentato la previsione di crescita dell’economia mondiale per il 2026, passando dal 2,4% al 2,6%, mentre ha confermato le stime per il 2027 e il 2028, entrambe fissate al 2,5% e al 2,6%.

Economia globale più resiliente del previsto secondo Fitch

Secondo l’analisi contenuta nel rapporto Global Economic Outlook, il miglioramento delle prospettive deriva da una maggiore capacità di tenuta delle principali economie rispetto agli scenari ipotizzati nei mesi precedenti. “La revisione riflette previsioni di crescita più elevate per gli Usa, l’eurozona, diverse altre grandi economie sviluppate e per i mercati emergenti esclusa la Cina”, afferma Fitch nel documento. L’agenzia sottolinea inoltre come l’economia mondiale si sia dimostrata “più resiliente del previsto” davanti agli effetti dello shock energetico, riuscendo a mantenere un ritmo di espansione superiore rispetto alle precedenti valutazioni. Il quadro delineato da Fitch evidenzia quindi una fase di progressivo consolidamento, con prospettive migliori soprattutto per alcune economie avanzate che hanno mostrato una maggiore capacità di adattamento alle difficoltà degli ultimi anni.

L’Eurozona migliora le prospettive di crescita

Anche per l’Eurozona le stime sono state aggiornate positivamente. Fitch ha rivisto al rialzo la crescita prevista per il 2026, portandola dallo 0,9% all’1%, mentre per il 2027 la previsione passa dall’1,1% all’1,2%. La revisione riflette un miglioramento delle aspettative sulle principali economie dell’area euro, con una dinamica più favorevole rispetto agli scenari precedenti.