FILT CGIL di Cosenza, nominato il nuovo segretario generale | NOME

“Fabio Staine è il nuovo segretario generale della FILT CGIL di Cosenza. La sua elezione, avvenuta con oltre il 90% dei voti, rappresenta un importante riconoscimento al lavoro e all’impegno che Fabio ha profuso in questi anni all’interno della categoria. Fabio Staine succede a Gianni Angotti, scomparso prematuramente alcuni mesi fa. Una figura che ha lasciato un segno profondo nella FILT CGIL e nel movimento sindacale cosentino e che continuerà a rappresentare un punto di riferimento per tutta l’organizzazione. Nel raccogliere questa importante eredità, Fabio avrà il compito di proseguire il lavoro avviato, affrontando le tante sfide che attendono la categoria“. È quanto dichiarato da FILT CGIL Cosenza attraverso un comunicato stampa.

“Non sarà un compito semplice, ma siamo certi che Fabio saprà affrontarlo con determinazione, competenza e passione. La FILT CGIL di Cosenza può contare, infatti, su un gruppo dirigente preparato, coraggioso e determinato, pronto a seguire con attenzione tutte le vertenze aperte e le problematiche che interessano il mondo dei trasporti e delle infrastrutture nel nostro territorio.

Le sfide che attendono la categoria sono numerose e richiedono capacità di ascolto, presenza costante sui luoghi di lavoro e una forte capacità di rappresentanza. In questo percorso, Fabio Staine potrà contare sul sostegno e sulla collaborazione dell’intera organizzazione.

La Confederazione non farà mancare il proprio supporto alla FILT CGIL di Cosenza e al suo nuovo segretario generale, nella convinzione che, attraverso il lavoro comune e l’unità dell’organizzazione, sarà possibile affrontare con determinazione le vertenze in corso e costruire risposte concrete a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

A Fabio Staine vanno le nostre congratulazioni e l’augurio di buon lavoro per il nuovo incarico, nel segno della continuità, dell’impegno e della memoria di chi, come Gianni Angotti, ha dedicato il proprio lavoro e la propria passione alla CGIL e alla comunità dei lavoratori“, conclude FILT CGIL Cosenza.