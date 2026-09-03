FilMuzik International Film Music Festival: a Gioiosa Ionica il gran finale tra cinema, musica e produzioni dal mondo

L’ottava edizione del FilMuzik International Music Festival si avvia alla conclusione. Dal 2 al 5 settembre nel giardino si Palazzo Amaduri a Gioiosa Ionica ci saranno una serie di iniziative che spaziano tra musica, cinema d’autore, laboratori e produzioni internazionali. Lunedì 2 settembre (ore 21:00) si apre con la categoria FilMuzik Videoclip: “Bitter Tears” (Cile) sul brano “Llanto Amargo” di Martina Montaldo; “Miracolo” (Italia) di Giuseppe Lanno per Angelo Sicurella; “Kmaiuscola – Fulo ‘Barbate'” (Italia) di Giovanni Ballerini; e “L’unico in gara” (Italia) di Valerio Cucci per il brano di Alessandro Michisanti. Alle 22:00 si terrà il Live Cine Musicale “Non si riparte mai davvero”: la proiezione di due classici del muto di Buster Keaton — “One Week” (1920), surreale vicenda di un matrimonio insidiato dalla folle costruzione di una casa prefabbricata, e “The Boat” (1921), rocambolesca e disastrosa odissea in mare di una famiglia a bordo di una barca fatta in casa — sonorizzati dal vivo da Corrado Nuccini (Giardini di Mirò), Vittoria Burattini (Massimo Volume) e Daniele Rossi.

Martedì 3 settembre (ore 21:00) spazio ai Documentari in concorso: “Francesco Hoch – Diabolus ex musica – audiofanie” di Adriano Kestenholz (Svizzera), spaccato sulla figura del compositore contemporaneo; “1991 Il rumore provinciale” di Enrico Nocera (Italia), amarcord sulla scena rock indipendente nostrana; “The Banjo Boys” di Johan R Nayar (Germania/Malawi/UK), storia di giovani talenti musicali nel cuore del Malawi; e “The Light of Immortality” di Mikołaj Janik (Polonia), opera evocativa sul legame tra arte, memoria e spiritualità.

Mercoledì 4 settembre si parte alle 18:00 con il Laboratorio Precinema guidato da Angelo Riccobene (3-14 anni). Alle 21:00 la rassegna propone “La quercia e i suoi abitanti” di Laurent Charbonnier e Michel Seydoux (Francia), poesia visiva che racconta la vita quotidiana e le sfide degli animali che popolano un maestoso albero bicentenario.

Giovedì 5 settembre è la volta di “A day for Brazil”, serata sulle produzioni brasiliane: in programma il concert-film “Concert About Brazil with The Tom Jobim Youth Orchestra” di Elisa Bracher; la ricerca sonora “This Is Not A Guitar” di Pedro Aspahan e Artur Miranda Azzi; il documentario “Madeira Viva” di Gabriel Villas-Bôas; il videoclip “Birds of Amsterdam” di Bruno Sânto (al piano Marcos Souza); e il docu-film “A Full Body Act” di Mariana Fagundes.