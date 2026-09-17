Fiera di novembre a Schiavonea, aperte le domande per gli operatori: scadenza il 7 ottobre

Sono aperte le domande per partecipare come operatori ed espositori alla Fiera di Novembre 2026 di Schiavonea, in programma l’1 e 2 novembre lungo il lungomare, con attività di vendita ed esposizione dalle 7.30 alle 20.30. Le istanze dovranno essere presentate entro le ore 23.59 di mercoledì 7 ottobre 2026. Il Comune di Corigliano-Rossano ha approvato il nuovo Avviso pubblico e la planimetria per l’edizione di novembre, proseguendo il percorso di riorganizzazione e riqualificazione delle storiche Fiere di Schiavonea avviato nel 2025. L’approvazione dell’Avviso è stata formalizzata il 17 settembre con la determinazione del Settore Urbanistica e Commercio n. 1622 del Registro generale. La pubblicazione dell’atto e dei relativi allegati risulta anche dall’Albo Pretorio comunale.

La planimetria individua 291 posteggi complessivi, distribuiti sul lungomare e organizzati per specializzazione merceologica. Le aree comprendono moda e abbigliamento, street food, prodotti alimentari, casalinghi, arredamento e design, agricoltura, fiori e piante, giocattoli, bellezza e benessere, usato ed espositori. Sono previste postazioni di diversa superficie, da 8×5 e 16×5 metri, con una distribuzione pensata per separare e organizzare le diverse tipologie di attività.

Possono partecipare i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A o B, gli operatori in possesso della relativa SCIA, compresa quella temporanea prevista per la manifestazione, oltre agli espositori di prodotti e agli artigiani iscritti al Registro delle Imprese. Per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande restano necessari gli adempimenti sanitari previsti dalla normativa vigente.

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo.coriglianorossano@asmepec.it, utilizzando il modello predisposto dal Servizio SUAP-Commercio e allegato all’Avviso. L’istanza, riferita all’assegnazione di un solo posteggio, deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e trasmessa con la documentazione richiesta in formato PDF/A. È inoltre prevista l’imposta di bollo da 16 euro, mediante marca da bollo o versamento F23 secondo le modalità indicate nell’Avviso.

L’assegnazione dei posteggi sarà effettuata d’ufficio dal Servizio SUAP-Commercio, attraverso la formazione di graduatorie distinte per specializzazione merceologica, sulla base di un punteggio attribuito secondo i criteri previsti dal presente Avviso. I criteri terranno conto dell’esperienza maturata nella partecipazione alle Fiere di Schiavonea, dell’anzianità dell’impresa, della regolarità contributiva e della partecipazione e autorizzazione agli ultimi cinque eventi. In caso di parità di punteggio, sarà riconosciuta priorità alla domanda completa trasmessa per prima tramite PEC.

Per l’assegnazione dei posteggi 16×5, sarà riconosciuta priorità agli operatori il cui mezzo commerciale presenti dimensioni superiori a quelle compatibili con il posteggio 8×5, come risultanti dal libretto di circolazione allegato alla domanda. Qualora risultino ancora disponibili posteggi 16×5, gli stessi saranno assegnati secondo l’ordine della graduatoria di riferimento fino ad esaurimento dei posteggi 16×5 disponibili.

Il rilascio dell’autorizzazione agli operatori ammessi sarà subordinato al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP). Numero del posteggio assegnato e modalità per il ritiro delle autorizzazioni saranno comunicati successivamente dal Comune attraverso le pubblicazioni ufficiali.

La Fiera di novembre rappresenta uno degli appuntamenti storici di Schiavonea. Le due tradizionali fiere della località marinara affondano le proprie radici nella seconda metà del Seicento e hanno accompagnato per secoli la vita commerciale e sociale del territorio; ancora oggi richiamano operatori e visitatori da un’area molto più ampia della sola città. Nell’edizione di novembre 2025 la manifestazione era già stata interessata da interventi di ampliamento delle aree espositive e di riorganizzazione dell’offerta fieristica.

L’Avviso pubblico, la planimetria e il modello di domanda sono disponibili attraverso i canali istituzionali del Comune di Corigliano-Rossano QUI.