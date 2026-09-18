Fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni: il quadro del nuovo sondaggio

Il livello di fiducia nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stato al centro di una nuova rilevazione realizzata da Termometro Politico, che ha chiesto agli intervistati quale sia il loro grado di fiducia nei confronti della premier. Il sondaggio, condotto con metodologia CAWI su un campione di 2.400 persone tra il 16 e il 17 settembre 2026, propone una fotografia delle opinioni raccolte in quel preciso momento e non rappresenta un risultato elettorale. Alla domanda “Ha fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni?”, gli intervistati hanno fornito risposte distribuite tra diverse fasce di giudizio: “molto”, “abbastanza”, “poco”, “per nulla” e “non so/preferisco non rispondere”.

Il dato sulla fiducia: il 23,7% risponde “molto”

Secondo la rilevazione, il 23,7% degli intervistati dichiara di avere molta fiducia nella presidente del Consiglio. A questa quota si aggiunge il 15,6% che indica una fiducia abbastanza alta. Complessivamente, quindi, la componente degli intervistati che esprime una valutazione positiva sulla fiducia verso Giorgia Meloni raggiunge il 39,3% sommando le due risposte.

Il 51,1% dichiara “per nulla” fiducia nella premier

Sul fronte opposto, la risposta più scelta nel sondaggio è quella di chi dichiara di avere “per nulla” fiducia nel presidente del Consiglio, indicata dal 51,1% degli intervistati. Un ulteriore 8,9% risponde invece “poco”. La componente complessiva di chi manifesta un livello basso o nullo di fiducia arriva quindi al 60% considerando entrambe le risposte.

La quota degli indecisi e il quadro complessivo della rilevazione

Una parte molto ridotta del campione, pari allo 0,7%, ha scelto la risposta “non so/preferisco non rispondere”. Il quadro restituito dal sondaggio mostra dunque una forte polarizzazione delle risposte: da un lato una quota di intervistati che conferma fiducia nella premier, dall’altro una maggioranza del campione che dichiara un livello di fiducia basso o assente. Come per tutte le rilevazioni demoscopiche, i dati rappresentano le opinioni raccolte nel periodo indicato e possono risentire del contesto politico, economico e sociale nel quale viene realizzata l’indagine.

Il metodo del sondaggio di Termometro Politico

La rilevazione è stata realizzata da Termometro Politico attraverso il metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), con 2.400 interviste raccolte tra il 16 e il 17 settembre 2026. I sondaggi sulle opinioni degli italiani rappresentano uno strumento di analisi dell’orientamento del momento e non costituiscono una previsione degli sviluppi futuri o delle scelte degli elettori in eventuali consultazioni elettorali.