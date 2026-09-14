Fico d’India siciliano, il tesoro dell’Etna conquista il mondo: export in crescita e nuove opportunità

È uno dei simboli più autentici della Sicilia, un frutto legato alla tradizione agricola dell’Isola ma sempre più protagonista sui mercati globali. Il fico d’India siciliano sta vivendo una fase di forte crescita grazie all’aumento della domanda internazionale e a una filiera che negli ultimi anni ha saputo innovarsi, puntando su qualità, sostenibilità e nuove applicazioni. La Sicilia rappresenta oggi il cuore mondiale di questa coltura: oltre il 70% del fico d’India commercializzato nel mondo passa infatti dall’Isola, mentre il territorio alle pendici dell’Etna è considerato l’area più vocata per la produzione, tanto da aver dato origine alla Denominazione di origine protetta (DOP) dedicata a questo prodotto.

Un patrimonio agricolo raccontato anche nell’ultima puntata del programma “La Natura dal Campo alla Tavola”, che ha acceso i riflettori sulle prospettive economiche, ambientali e scientifiche di una coltura strategica per il futuro dell’agricoltura siciliana.

Ai piedi dell’Etna nasce una filiera da 100 mila tonnellate

Il viaggio parte dai ficodindieti di Biancavilla, nel territorio etneo, durante la fase della raccolta delle principali varietà: Muscareda, Sulfarina e Sanguigna. Un territorio dove il rapporto tra ambiente vulcanico e agricoltura ha creato condizioni particolarmente favorevoli per la crescita del frutto. A spiegare la forza economica del comparto è stato Salvatore Rapisarda, direttore del Consorzio Euroagrumi OP, che ha evidenziato come il consumo del fico d’India continui ad aumentare a livello internazionale.

“La Sicilia produce circa il 90% del fico d’India italiano e l’Italia gestisce oltre il 70% del commercio mondiale del frutto”, ha spiegato Rapisarda, sottolineando come il settore coinvolga circa 100 mila tonnellate lavorate e una superficie produttiva siciliana arrivata a circa 10 mila ettari.Un dato particolarmente significativo riguarda il potenziale ancora inesplorato: la domanda mondiale, infatti, sarebbe superiore alla capacità produttiva attuale. Una situazione che apre nuove prospettive per gli agricoltori siciliani e per l’ampliamento delle superfici coltivate.

Il fico d’India dell’Etna DOP punta sulla qualità e sulla valorizzazione

La crescita del settore non riguarda soltanto la quantità, ma soprattutto la capacità di trasformare il prodotto in un’eccellenza riconosciuta e valorizzata. Su questo punto insiste Sara Bua, presidente del Consorzio di Tutela del Fico d’India dell’Etna DOP, secondo cui la certificazione deve diventare uno strumento per aumentare il valore del prodotto e non soltanto un marchio sulla confezione. “Questo prodotto ha ancora davanti tantissime prospettive e tantissimo potenziale da far evolvere. La sfida è far emergere questo patrimonio ancora inespresso”, ha spiegato Bua, evidenziando l’importanza della ricerca e della collaborazione con i produttori.

Durante la raccolta, particolare attenzione viene riservata alla maturazione del frutto e alla sua conservazione. Le tre principali varietà, bianca, rossa e gialla, vengono confezionate rispettando caratteristiche e qualità del prodotto, con l’obiettivo di offrire al consumatore un alimento sempre più riconoscibile e garantito.

Dalla campagna agli stabilimenti: il fico d’India entra nell’era 4.0

Il futuro del fico d’India siciliano passa anche dalla trasformazione industriale. A Belpasso, nel Catanese, lo stabilimento di Agrisicilia rappresenta un esempio di come una filiera tradizionale possa integrarsi con le nuove tecnologie. La lavorazione mantiene una forte componente manuale nella selezione della materia prima, ma viene affiancata da sistemi digitalizzati capaci di controllare ogni fase produttiva.

“Tagliamo e selezioniamo i prodotti manualmente attraverso la mondatura, poi utilizziamo macchinari di ultima generazione digitalizzati, che ci permettono di controllare la qualità del prodotto finito e garantire al consumatore la massima sicurezza”, ha spiegato Sofia Mammana, Ceo di Agrisicilia. Pastorizzazione, controlli avanzati e tecnologie di ultima generazione stanno trasformando anche prodotti derivati come confetture e conserve, dimostrando come il comparto agricolo possa diventare sempre più innovativo.

Dalla nutrizione alla ricerca scientifica: il valore nascosto del fico d’India

Oltre all’aspetto economico, il fico d’India sta attirando l’interesse della comunità scientifica per le sue proprietà nutrizionali e per le possibilità di recupero degli scarti della lavorazione. Il professor Maurizio Battino dell’Università Politecnica delle Marche ha evidenziato il potenziale delle sostanze bioattive presenti nella polpa e nella buccia del frutto, oggetto di studi specifici.

“La ricerca ha analizzato sostanze bioattive molto importanti presenti nella polpa e nella buccia in quantità notevoli. Alcune di queste sostanze hanno un effetto benefico sulle cellule cancerogene”, ha spiegato Battino, precisando che si tratta di ricerca preclinica ma con prospettive interessanti per la valorizzazione delle parti del frutto oggi meno utilizzate. Anche dal punto di vista nutrizionale il fico d’India si conferma un alimento prezioso. La nutrizionista Enza Perdicaro ha ricordato che il frutto contiene circa 50 chilocalorie ogni 100 grammi, oltre a fibre, acqua, vitamina C, calcio, potassio e magnesio.

La Sicilia guarda al futuro tra agricoltura, tecnologia e sostenibilità

Il percorso di crescita del fico d’India siciliano si inserisce in una trasformazione più ampia del settore agricolo regionale, sempre più orientato verso innovazione e sostenibilità. Secondo Nino Di Cavolo, presidente di Sicilia Fiera, la tecnologia sarà sempre più centrale nel rapporto tra agricoltura e imprese, con un ruolo crescente anche dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi. Una sfida che guarda al futuro senza dimenticare le radici di una coltura antica, capace di raccontare il territorio dell’Etna e dell’intera Sicilia. Da semplice frutto della tradizione mediterranea, il fico d’India si sta trasformando in un prodotto strategico per l’economia agricola, l’export e la ricerca scientifica.