Festival degli Aquiloni, Messina guarda il cielo: grande partecipazione a Santa Margherita per l’anteprima dell’evento

Messina si prepara a vivere una nuova edizione di uno degli appuntamenti più suggestivi e partecipati dell’autunno cittadino. L’anteprima del Festival Internazionale degli Aquiloni ha infatti richiamato oggi a Santa Margherita tante famiglie, bambini e appassionati, trasformando il cielo della zona sud in uno spazio di festa, colori e condivisione. A sottolineare il successo dell’iniziativa è stato il sindaco Federico Basile, che ha affidato a un messaggio il racconto di una giornata vissuta all’insegna della leggerezza, della partecipazione e del valore sociale di un evento capace di coinvolgere grandi e piccoli. L’appuntamento odierno ha rappresentato il primo passo verso la ottava edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni, in programma a Capo Peloro dal 2 al 4 ottobre.

Santa Margherita apre il Festival degli Aquiloni: Messina risponde con entusiasmo

L’anteprima ospitata a Santa Margherita ha segnato l’avvio simbolico del percorso che porterà la città verso uno degli eventi più attesi. In riva al mare, nella zona sud di Messina, il Festival degli Aquiloni ha iniziato a mostrare fin da subito la sua capacità di trasformare uno spazio urbano in un luogo di incontro e partecipazione collettiva. Il colpo d’occhio del cielo animato dagli aquiloni, unito alla presenza di tanti nuclei familiari, ha restituito l’immagine di una manifestazione pensata non soltanto come intrattenimento, ma anche come momento di aggregazione per il territorio. L’iniziativa ha infatti puntato fin da questa anteprima a mettere al centro il rapporto tra comunità, spazi pubblici e bellezza condivisa. Nel suo intervento, il sindaco Federico Basile ha evidenziato proprio questo aspetto, legando il valore della giornata alla presenza delle famiglie e alla capacità della manifestazione di accendere entusiasmo attorno a un gesto semplice e universale come quello di far volare un aquilone.

Federico Basile: “a Santa Margherita è iniziata la festa degli aquiloni”

Il primo cittadino ha descritto con parole dirette il senso della giornata, rimarcando il successo del primo appuntamento e il clima che ha caratterizzato l’iniziativa. Federico Basile, sindaco di Messina, ha dichiarato: “a Santa Margherita è iniziata la festa degli aquiloni: il primo appuntamento di un Festival che porta con sé colori, creatività e soprattutto tantissimi bambini e famiglie. Un’anteprima che oggi ha animato la zona sud e che ci accompagnerà a Capo Peloro dal 2 al 4 ottobre per l’ottava edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni. Grazie alla Pro Loco Capo Peloro e alla Pro Loco Messina Sud, che insieme hanno reso possibile questa giornata, e a tutte le famiglie che hanno partecipato. A volte bastano un filo, un po’ di vento e un cielo libero per farci tornare bambini“.