Festival degli Aquiloni, Messina guarda al mondo: partecipanti da Belgio, Francia e Brasile

Il Festival degli Aquiloni di Messina continua a crescere e consolida la propria dimensione internazionale. L’ottava edizione dell’evento, ospitata ancora una volta nello scenario naturale di Capo Peloro, si prepara ad accogliere professionisti, appassionati e addetti ai lavori provenienti da diversi Paesi europei e dal Brasile, confermando il peso sempre maggiore assunto dalla manifestazione nel panorama nazionale. A sottolineare la crescita dell’appuntamento è il sindaco di Messina Federico Basile, che evidenzia come il Festival sia ormai diventato uno degli eventi più importanti del settore in Italia, secondo per rilevanza soltanto a quello di San Vito Lo Capo. Ma il vero elemento distintivo resta il luogo scelto per ospitare la manifestazione. Capo Peloro, con la sua posizione tra lo Stretto e il Tirreno e con l’incrocio dei venti che caratterizza questa porzione estrema della Sicilia, rappresenta infatti uno scenario particolarmente favorevole al volo degli aquiloni e allo stesso tempo un potente elemento di richiamo turistico e identitario.

Festival degli Aquiloni, Messina accoglie partecipanti da tutta Europa e dal Brasile

Il primo dato messo in evidenza dal sindaco è quello della partecipazione internazionale. “L’ottava edizione del Festival degli Aquiloni è una grande soddisfazione per Messina e per Capo Peloro. Anno dopo anno cresce il numero dei professionisti e degli appassionati che arrivano da tutto il mondo. Anche quest’anno saranno presenti aquilonisti provenienti da diversi Paesi europei, in particolare da Belgio e Francia, ma anche dal Brasile, insieme a centinaia di persone tra partecipanti e addetti ai lavori.” Una presenza che rafforza il carattere internazionale della manifestazione e trasforma Messina in un punto di incontro tra competenze, passioni e culture differenti. Il Festival non è più quindi soltanto un appuntamento locale o regionale, ma un evento capace di richiamare partecipanti dall’estero e di inserirsi stabilmente in un circuito più ampio dedicato al mondo degli aquiloni.

Capo Peloro e i venti dello Stretto, il valore unico della location

A rendere il Festival particolarmente riconoscibile è però soprattutto il legame con Capo Peloro. Basile insiste proprio sulle caratteristiche naturali del territorio, che secondo il sindaco contribuiscono in maniera decisiva al successo dell’evento. “A rendere questo appuntamento così speciale è soprattutto il luogo che lo ospita. Capo Peloro è un territorio unico, caratterizzato dall’incontro e dall’incrocio dei venti dello Stretto e del Tirreno: una condizione naturale straordinaria che rende questo luogo particolarmente adatto al volo degli aquiloni.” L’area di Capo Peloro diventa così parte integrante della manifestazione. Non soltanto una cornice paesaggistica, ma un elemento funzionale e identitario che contribuisce a rendere il Festival diverso da altri eventi analoghi. L’incontro tra i venti dello Stretto di Messina e del Tirreno rappresenta infatti una peculiarità naturale che viene trasformata in opportunità, spettacolo e valorizzazione territoriale.

Basile: “il Festival è tra gli appuntamenti più importanti del settore in Italia”

Secondo il sindaco, è proprio questa combinazione tra qualità dell’evento e unicità del territorio ad aver permesso al Festival di crescere anno dopo anno. “È anche grazie a questa peculiarità che, nel corso degli anni, il Festival è cresciuto fino a diventare uno degli appuntamenti più importanti del settore in Italia, secondo per rilevanza dopo quello di San Vito Lo Capo”. Un riconoscimento che, nelle parole del primo cittadino, certifica il salto di qualità compiuto dalla manifestazione nel tempo. Dall’iniziale dimensione locale, il Festival degli Aquiloni di Messina ha progressivamente ampliato il proprio pubblico e il numero dei partecipanti, fino a diventare un appuntamento stabile e riconosciuto anche oltre i confini siciliani.

Un evento internazionale che rafforza l’identità di Capo Peloro

La manifestazione assume inoltre un valore che va oltre l’aspetto spettacolare. Per l’amministrazione comunale, infatti, il Festival rappresenta anche uno strumento di promozione territoriale e di costruzione dell’identità di Capo Peloro. “Un evento internazionale che porta a Messina persone e culture diverse, ma che soprattutto contribuisce a rafforzare l’identità di Capo Peloro, trasformando una caratteristica naturale del nostro territorio in un elemento di attrazione e riconoscibilità internazionale.” Il tema centrale è proprio quello della valorizzazione del territorio attraverso le sue caratteristiche più autentiche. In questo caso, il vento, la posizione geografica e il paesaggio diventano elementi capaci di costruire un evento riconoscibile e di attirare persone da fuori città.

Messina punta sulla valorizzazione dei propri luoghi

Il messaggio conclusivo di Basile riguarda quindi la capacità del territorio messinese di trasformare le proprie peculiarità in occasioni di crescita e promozione. “Una crescita che ci rende orgogliosi e che dimostra quanto i nostri luoghi, quando vengono valorizzati e raccontati, possano diventare protagonisti ben oltre i confini della nostra città”. Il Festival degli Aquiloni diventa così anche un esempio di come un luogo naturale possa essere utilizzato per costruire un’identità turistica e culturale riconoscibile. Per Messina, la manifestazione rappresenta una vetrina importante: porta persone sul territorio, richiama attenzione su Capo Peloro e rafforza il legame tra evento, ambiente e promozione della città. L’ottava edizione si inserisce quindi in un percorso di crescita che punta sempre di più sulla dimensione internazionale, sulla partecipazione e sulla capacità di raccontare le caratteristiche uniche dello Stretto di Messina attraverso un evento ormai diventato uno degli appuntamenti più riconoscibili del settore in Italia.