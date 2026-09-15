Feste Mariane a Reggio Calabria, sicurezza garantita: 50 operatori in campo per la processione della Madonna

Anche quest’anno migliaia di fedeli e visitatori si sono riversati sulle strade di Reggio Calabria in occasione delle festività mariane. Per garantire la massima sicurezza di tutti i cittadini durante le feste, la Questura ha predisposto le misure necessarie per garantire che ogni appuntamento si svolgesse in sicurezza. Sopralluoghi, incontri di coordinamento e tavoli tecnici hanno consentito di individuare le criticità e calibrare l’impiego di tutte le Forze dell’Ordine. Per la tradizionale processione del sabato, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, è stato attuato un dispositivo di sicurezza sotto la direzione di un Dirigente e di 3 Funzionari della Polizia di Stato, con l’impiego di 50 operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Metropolitana.

È stata garantita a tutti i partecipanti la possibilità di assistere alle celebrazioni con tranquillità e in sicurezza. Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione della folla, specialmente lungo i percorsi della processione. La presenza delle Forze dell’Ordine continuerà ad accompagnare le ulteriori fasi delle celebrazioni. Un impegno importante per consentire a Reggio Calabria di vivere le sue Feste Mariane nel modo più bello: con la partecipazione di migliaia di persone, nel rispetto della tradizione e in un clima di sicurezza, serenità e condivisione.