Festa Madonna, una reggina al Comitato Guastafeste: “è giusto cambiare, anche quest’anno ho visto uno scempio”

Continua il dibattito sulla Festa della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria e sulle possibili modifiche da introdurre per restituire alla celebrazione il suo significato più autentico. Dopo la provocazione lanciata da StrettoWeb e la nascita del Comitato Guastafeste, alla redazione arrivano nuove testimonianze di cittadini che chiedono un confronto sul futuro della più importante ricorrenza religiosa reggina.

Questa volta è una lettrice, Marina Malaspina, a scrivere direttamente al comitato, condividendo il proprio punto di vista: non un’abolizione della festa, ma un percorso di cambiamento capace di migliorare alcuni aspetti organizzativi e comportamentali. Nel suo racconto emerge soprattutto il tema del decoro durante uno dei momenti più sentiti, la discesa del Quadro della Madonna dall’Eremo, con la segnalazione della presenza di bottiglie e rifiuti lungo il percorso e sulle scale della chiesa. Una nuova voce che si inserisce nel confronto aperto in città sulla necessità di conciliare tradizione, devozione e rispetto degli spazi durante la Festa della Madonna della Consolazione.

“All’attenzione comitato guasta feste. Buongiorno sono una lettrice in questi giorni ho letto i diversi cambiamenti in onore alla festa della Madonna. Non è giusto abolire ma è giusto che ci siano delle modifiche. Da diversi anni mi reco la mattina all eremo per ascoltare la messa delle 6 e 30 e assistere alla discesa del quadro. Mentre cammino per la strada quasi vicino noto lo scempio di bottiglie di birra a terra e lungo la scalinata della chiesa tra l indifferenza totale di tanti giovani che forse non sono entrate neanche a salutare la Madonna. Per ma anche questo è un punto da prendere in considerazione per migliorare l attesa della discesa della Madonna. Marina Malaspina”.