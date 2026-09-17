Festa Madonna, un altro lettore: “non va abolita ma non si può bloccare la città 10 giorni, StrettoWeb ha ragione ed è la nostra forza”

Dopo il dibattito aperto da StrettoWeb sulla gestione della Festa della Madonna della Consolazione, continuano ad arrivare le riflessioni dei cittadini. Un lettore propone una posizione intermedia: salvaguardare una tradizione profondamente sentita dalla comunità reggina, ma ripensarne l’organizzazione per ridurre i disagi e garantire maggiore sicurezza durante i giorni della festa.

“Buongiorno. Voglio anch’io esprimere la mia opinione sulla festa. La festa non va abolita ma va regolamentata secondo le norme del vivere civile. Giostre, bancarelle, concerti, venditori di panini ecc. ecc. vanno collocati fuori dal circuito urbano. Non si può bloccare una città per 10 giorni. La processione dovrebbe svolgersi in modo più ordinato non voglio pensare ad una emergenza quando la processione è in corso. Per concludere esprimo la mia piena solidarietà a StrettoWeb e al suo Direttore. Continuate così. Siete la nostra forza. Auguro a tutti buon lavoro”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria e lettore di StrettoWeb.